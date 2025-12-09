Fed toplantısı bugün mü, yarın mı? Fed faiz kararı ne zaman? Faizler düşecek mi?
Bu hafta Fed haftası... Dünyanın gözü ilk olarak Fed'de daha sonra ise Powell'da olacak. 25 baz puan faiz indirimi beklenirken Powell'ın güvercin mi yoksa şahin mi konuşacağı merak ediliyor. Bugün yine en çok yöneltilen soru "Fed faiz kararı ne zaman" şeklinde...
Fed faiz kararı için heyecanlı bekleyiş... Küresel piyasalarda sabırsızlık artarken Türk yatırımcısının gözü de Fed'de… Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar "Fed faiz kararı ne zaman" sorusunu sıklaştırıyor.
Fed faiz kararı ne zaman?
Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faizlere ilişkin alınacak karar ise 10 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de kamuoyuna ilan edilecek.
Fed faiz düşürecek mi?
9 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 14.8'i faizlerin sabit tutulacağını 85.2'si ise faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.