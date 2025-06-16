Fed toplantısı ne zaman? Haziran ayı Fed faiz kararı hangi gün açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Fed toplantısı için artık sayılı saatler kaldı. Dünyanın gözü yine bu toplantıda olacak. Bu ay faizlerin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılırken Fed'in faizleri ne kadar indireceği merak konusu olmuş durumda... Toplantıya çok az süre kala "Fed faiz kararı hangi gün açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.

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