Fed toplantısı ne zaman? Haziran ayı Fed faiz kararı hangi gün açıklanacak? Faizler düşecek mi?
Piyasalar yine Fed'e odaklandı. Amerika'da düşen enflasyon sorası Powell'ın alacağı karar merak konusu... Tarih konusunda araştırma içerisinde olanlar "Fed toplantısı ne zaman" sorusunu yöneltiyor. İşte Fed takvimi...
Fed toplantısı için artık sayılı saatler kaldı. Dünyanın gözü yine bu toplantıda olacak. Bu ay faizlerin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılırken Fed'in faizleri ne kadar indireceği merak konusu olmuş durumda... Toplantıya çok az süre kala "Fed faiz kararı hangi gün açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.
Fed toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası 17-18 Haziran tarihinde toplanacak. Fed faiz kararını 18 Haziran saat 21.00'de duyuracak.
Piyasa beklentisine bakıldığında 18 Haziran 2025 tarihli Fed toplantısında faiz oranlarının sabit bırakılması neredeyse kesin gibi görünüyor.