Fed'den yıl bitmeden yeni faiz artışı mı? Enflasyon sonrası gözler aralıkta

Fed yetkililerinin, eylül ayındaki sıkılaştırma hamlesinin ardından faiz artırma konusunda aceleci olmadıklarına yönelik son dönemde yaptığı açıklamalara işaret eden Garvey, "Genel tablo, Fed'i ekimde yeniden faiz artırmaya zorlayacak kadar güçlü değil. TÜFE verisinin açıklanmasının ardından faiz artışı olasılığı yükselse de bu oran hala yüzde 50'nin altında seyrediyor. Her halükarda yeni bir faiz artışı muhtemel görünüyor, bu da en azından aralık ayında bir faiz artışı görmemizi sağlayacaktır" ifadesini kullandı.