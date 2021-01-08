Finans devlerinden TL tavsiyeleri peş peşe geliyor Piyasalardaki normalleşme adımları ve ekonomi yönetiminin piyasa dostu yaklaşımının desteğiyle Türk varlıklarında yabancı ilgisi artmaya devam ediyor. Kasım ayı başından bu yana hisse senedi ve tahvil piyasasına girişler sürerken uluslararası finans kuruluşlarından Türk Lirası'na yönelik yatırım tavsiyeleri de peş peşe geliyor.

Goldman Sachs'ın 4 önerisinden biri TL'de uzun pozisyon Goldman Sachs'ın, gelişen ülke varlıklarındaki yükselişin tepe noktalara yaklaştığını düşünen yatırımcılara bulunduğu dört öneriden biri Türk Lirası'nda uzun pozisyon açılması oldu. Raporda, “Türk lirası yıllıklandırılmış olarak yüzde 15 carry getirisi ve küresel piyasalarla düşük korelasyon sunuyor” denildi. Yeni yılın ilk haftasında Türk Lirası'nı analiz eden yabancı kurumlara bir yenisi daha eklendi. Goldman Sachs, Türk Lirası'nda uzun pozisyon tavsiye etti. 1 | 6

HSBC: Dolar/TL 6,50 seviyesine çekilebilir HSBC, gelişen ülke kurlarına ilişkin hazırladığı raporunda Türk Lirası ile ilgili değerlendirmelere de yer verdi. Banka, dolar/TL'de 7,10 hedef seviyesiyle kısa pozisyon açtı. Yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu belirten banka tam bir normalleşme durumunda kurun 6,50 seviyesine kadar geri çekilebileceğini öngördü. 2 | 6

UBS: Dolar/TL ikinci çeyrekte 7'ye çekilebilir. İsviçreli banka UBS, dolar/TL kurunda 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7.00 seviyesine kadar çekilme bekliyor. Sonrasında ise kurumun beklentisi kurda yükseliş yaşanacağı yönünde. Bankanın dolar/TL'de çeyrek sonu tahminleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7.10, 7.00, 7.30 ve 7.60 oldu 3 | 6