Fındık hasadında yeni yöntem: 3 günlük işi 1 günde bitiriyor
Giresun’da fındık üreticilerinin son yıllarda yöneldiği file örtü yöntemi, hasat süresini ve işçilik maliyetini önemli ölçüde azaltıyor. 7 kişiyle 3 günde yapılan hasat, bu yöntemle bir günde tamamlanabiliyor.
Giresun’da fındık hasadında işçilik ve zaman maliyetini azaltan file örtü yönteminin kullanımının artırılması hedefleniyor.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son yıllarda üreticilerin tercih etmeye başladığı file örtü sisteminin kent genelinde yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.
Uzun yıllar fındığı dalından toplayan kentteki üreticiler, son dönemde yerden hasat yöntemine yönelmeye başladı. Üretim giderlerinin azaltılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen yıl 11 üreticiye file örtü için hibe desteği sağlandı.
Bahçelere serilen filelerin üzerine olgunlaşan fındıkların dökülmesiyle gerçekleştirilen hasat, daha az işçiyle ve daha kısa sürede tamamlanabiliyor.
Bu yıl da Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında file örtü kullanımının artırılması amacıyla 44 üreticinin hibe desteği başvurusu kabul edildi.
İşçilik maliyetinde yüzde 70 avantaj
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz, kentteki tarım arazilerinin yüzde 70’ini fındık bahçelerinin oluşturduğunu belirterek, üretimde en büyük maliyet kaleminin işçilik olduğuna dikkati çekti.
Çiftçilere bu gideri azaltmak amacıyla yüzde 70’e varan file örtü hibe desteği sağlandığını ifade eden Yılmaz, "File örtü kullanımı işçilik maliyetinin yüzde 70'i oranında avantaj sağlıyor. Hasat filesi rutubeti ve işçilik maliyetlerini düşürmesi dolayısıyla bizim için olmazsa olmaz." dedi.
Türkiye’de fındığın uzun yıllar boyunca daldan toplandığını hatırlatan Yılmaz, son dönemde yerden hasadın giderek yaygınlaştığını belirterek, "10 yılı aşkın süredir aslında yerden toplamakla alakalı bir süreç başladı. Bu süreci de biz fındık hasat filesiyle destekliyoruz." diye konuştu.
Aflatoksinin azaltılmasına katkı sağlıyor
Yılmaz, hasat filesinin yalnızca işçilik ve zaman açısından değil, ürün kalitesi bakımından da avantaj sağladığını belirtti. File kullanımının, fındık ihracatında sorun oluşturabilen aflatoksinin önemli ölçüde azaltılmasına katkı sunduğunu vurguladı.
Karadeniz’deki eğimli araziler nedeniyle bazı üreticilerin file kullanımına mesafeli yaklaşabildiğini aktaran Yılmaz, yapılan uygulamalarla sistemin yamaç bahçelerde de kullanılabildiğini gösterdiklerini söyledi.
Yılmaz, "Bu noktada hasat filesini serme anlamında yaptığımız eğitim çalışmalarında çiftçilerimiz, 'Benim arazim ciddi manada yamaç, fındık hasat filesi olur mu? Sıra arası ve sıra düzeni bahçelerimizde pek yok, file örtü serimi için uygun olur mu?' şeklinde çekince gösterdikleri durumlar oluyor. Yamaç arazide file örtü serilebiliyor, bir üreticimizin bahçesine file örtü sererek bunun uygulanabilir olduğunu gösterdik." ifadelerini kullandı.
File örtü sayesinde maliyetlerini azaltan üreticilerin diğer çiftçilere de örnek olacağını kaydeden Yılmaz, yöntemin verim ve üretim artışına da olumlu katkı sunacağını belirtti.
3 günlük hasat 1 günde tamamlandı
İl merkezine bağlı Kemaliye köyünde fındık üreticiliği yapan Azime Dizdar ise file örtü yöntemini ilk kez geçen yıl kullandıklarını anlattı.
Yeni yöntemle hasadın çok daha hızlı ve kolay tamamlandığını belirten Dizdar, "Daha önceki yıllarda uzun süren hasatta işçiler file örtü ile bir günde hasadı tamamladılar. Bu yöntemi çok beğendim. 7 kişi ile 3 günde tamamlanan hasat, file örtü ile bir günde bitirildi." dedi.