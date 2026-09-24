Fındıkta maliyeti düşüren, randımanı artıran yöntem

Randımanda en az iki puanlık artış

File kullanımının yalnızca işçilik giderlerini azaltmadığını vurgulayan Yılmaz, ürünün olgunlaştığı dönemde kendiliğinden file üzerine düşmesinin randımanı artırdığını bildirdi. Sistemin fındığın toprakla temasını kesmesi sayesinde ürün kalitesinin de korunduğunu belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Fındık hasat filesi kullanmak suretiyle sadece maliyeti düşürmekle kalmıyoruz. Randımanda da artış sağlıyoruz. Yani fındık tam hasat olumuna geldiği dönemde filenin üzerine döküldüğü için randımanda en az iki randıman daha fazla çıkıyor. Bu da üreticimizin daha çok kazanması anlamına geliyor. Gene ürünümüz daha kaliteli oluyor. İşte toksin oluşmuyor. Direkt fındığın toprakla teması önlenmiş oluyor. Dolayısıyla bir aflatoksin oluşumunun da önüne geçmiş oluyoruz. Daha kaliteli ürün elde etmiş oluyoruz. Bu file ile hasat yönteminin bir diğer avantajı da daldan fındığı toplarken üreticilerimiz, işçilerimiz dalı sıyırmak suretiyle fındığı toplarken farkında olmadan bir dahaki yıl meyve verecek gözlere de zarar veriyorlar. Dolayısıyla bu bir dahaki yılın veriminin de düşmesi anlamına geliyor. File yöntemiyle fındığın yerden toplanması, bir dahaki yılın sürgünlerine zarar vermenin de önüne geçmiş oluyor ki üreticilerimiz buradan da kazanıyor"