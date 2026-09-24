Fındıkta maliyeti düşüren, randımanı artıran yöntem
Fındık üretiminde en büyük gider kalemlerinden biri olan hasat işçiliğinde yeni yöntem üreticinin yükünü hafifletiyor. İşçi sayısını ciddi oranda azaltan sistem, ürünün randımanına ve kalitesine de katkı sağlıyor.
Samsun'da fındık hasadında kullanımı giderek yaygınlaşan file sistemi, üreticinin en önemli gider kalemlerinden biri olan işçilik maliyetinde yüzde 70'e varan tasarruf sağlıyor. Fındığın toprakla temasını engelleyen yöntem, ürün kalitesi ve randımanının yükselmesine de katkı sunuyor.
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, file ile hasat yönteminin üreticiye hem maliyet hem de ürün kalitesi açısından önemli avantajlar sağladığını belirtti.
Samsun'da 2026 yılında 1 milyon 250 bin 729 dekar alanda fındık üretimi yapılırken, yaklaşık 110 bin ton ürün elde ediliyor. Terme ilçesinde ise fındık üretim alanı yaklaşık 325 bin dekarı buluyor. Bu alanların 310 bin dekarı verim çağına ulaşmış durumda. 2026 yılı rekolte tahminlerine göre ilçede 25 bin 662 ton fındık üretimi bekleniyor.
Terme'de 22 üreticiye file desteği
Samsun genelinde fındık hasadı geleneksel olarak daldan elle toplama ve file kullanılarak yerden toplama yöntemleriyle gerçekleştiriliyor.
Terme'de bugüne kadar 22 üreticiye, toplam 665 dekar alanda kullanılması amacıyla file desteği sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığının 2022-2025 yılları arasındaki destekleri kapsamında ise Samsun genelinde 151 üreticiye 3 bin 546 dekar alanda kullanılmak üzere file dağıtıldı.
2026 yılında da 91 üreticinin toplam 2 bin 400 dekar alan için yaptığı file desteği başvurusu Bakanlığın onayına sunuldu.
Bu kapsamda Terme'nin Sarayköy Mahallesi'nde bulunan 12 dönümlük fındık bahçesinde file sistemiyle hasat gerçekleştirildi. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı hasatta fileler üzerinde toplanan fındıklar patoza gönderildi.
60 işçinin yaptığı işi 15 kişiyle tamamlayacak
Bahçesinde file sistemini bu yıl ilk kez kullanan üretici Fehmi Öktem, yöntemin işçilik maliyetinde önemli ölçüde tasarruf sağladığını belirterek şunları söyledi:
"File sistemini bahçemizde ilk defa bu yıl denedik. Diğer köylerde bu sistemi görmüştük. Fileli sistemin işçi maliyetini yüzde 70 oranında düşürdüğünü fark ettik. Maliyeti düşürmesinin yanı sıra fındığın toprakla temasını kesip çürümesini de engelliyor. Tüm fındık bahçesi sahiplerine bu uygulamayı tavsiye ederim. Bu sene ilk kez 12 bin metrede file sistemini denedik. İlerleyen yıllarda daha fazla alanda bu sistemi uygulayacağız. File sisteminde önce 60 işçiyle bu bahçede 3 ton fındık toplatıyorduk. Bu sene ise file sistemiyle birlikte 15 kişiyle bu işin üstesinden geleceğiz"
Yağışlı havalarda ürün kaybını önlüyor
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da file sisteminin üreticilere maliyet ve zaman açısından avantaj sağladığını ifade etti. Özellikle yağışlı havalarda eğimli arazilerde yaşanan ürün kayıplarına dikkati çeken Kul, şöyle konuştu:
"İlçemizin en önemli ekonomik kaynaklarından biri fındık. Fındıkta file sisteme geçtiğimizde hem maliyet hem de emek anlamında üretici lehine yarar sağlandı. İlçemizde ilk kez file kullanan üreticilerimiz var. File sistemi sayesinde maliyetler düşerken fındık bahçeleri de park gibi oluyor. File sistemi ekonomik olarak büyük kazanç sağladığı gibi zaman açısından da fayda sağlıyor. Terme'deki en büyük sıkıntılardan biri iklim şartları. Yağmur yağdığında fındığı özellikle meyilli arazilerde yağmur suları alıp götürüyordu. File sistemi ise bu götürmenin önüne geçiyor. Aynı zamanda toplama zamanını kısalttığı için de fındık bu tehlikeden kurtuluyor. Bunun yanı sıra toprağa temas etmiyor. Direkt patoza verilebiliyor. Fındıkta file sistemine geçildikten sonra vatandaşlarımız her açıdan daha konforlu bir hasat sezonu geçirecek ve ekonomik olarak da kazanç sağlayacak"
İşçilik maliyetinde yüzde 70'e varan tasarruf
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ise file kullanımının son dönemde fındık bahçelerinde yaygınlaştığını söyledi. Hasat öncesinde bahçenin temizlendiğini ve sıra aralarına serilen filelerin üzerine dökülen fındıkların daha sonra toplandığını anlatan Yılmaz, yöntemin en önemli avantajlarından birinin işçilik giderlerini azaltması olduğunu belirtti.
Yılmaz, şunları kaydetti:
"Fındık hasat filesi son zamanlarda fındık bahçelerimizde yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Bu hasat fileleri ağustos ayının başı itibarıyla bahçelerde genel bir temizlik yapılıyor. Bahçe temizlendikten sonra sıra aralarına fileler serilmek suretiyle fındığın bu serilen filelerin üzerine dökülmesi sağlanıyor ve dökülen bu fındıklar file toplanmak suretiyle de hasat işlemi gerçekleştiriliyor. Fındıkta en önemli maliyet unsuru hasat işçiliğidir. Hasat işçiliği maliyet unsurları içerisinde en büyük payı tutar. Bu hasat işçiliğini ne kadar azaltabilirsek maliyeti de o oranda düşürmüş oluruz ki karlılığımız da o nispette artar. Fındık hasat filesi kullanmak suretiyle işçilik maliyetinde yüzde 70'lere varan tasarruf sağlanıyor ve bu çok ciddi bir karlılık anlamına geliyor. Üreticimizin maliyetlerini düşürmüş oluyoruz"
Randımanda en az iki puanlık artış
File kullanımının yalnızca işçilik giderlerini azaltmadığını vurgulayan Yılmaz, ürünün olgunlaştığı dönemde kendiliğinden file üzerine düşmesinin randımanı artırdığını bildirdi. Sistemin fındığın toprakla temasını kesmesi sayesinde ürün kalitesinin de korunduğunu belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Fındık hasat filesi kullanmak suretiyle sadece maliyeti düşürmekle kalmıyoruz. Randımanda da artış sağlıyoruz. Yani fındık tam hasat olumuna geldiği dönemde filenin üzerine döküldüğü için randımanda en az iki randıman daha fazla çıkıyor. Bu da üreticimizin daha çok kazanması anlamına geliyor. Gene ürünümüz daha kaliteli oluyor. İşte toksin oluşmuyor. Direkt fındığın toprakla teması önlenmiş oluyor. Dolayısıyla bir aflatoksin oluşumunun da önüne geçmiş oluyoruz. Daha kaliteli ürün elde etmiş oluyoruz. Bu file ile hasat yönteminin bir diğer avantajı da daldan fındığı toplarken üreticilerimiz, işçilerimiz dalı sıyırmak suretiyle fındığı toplarken farkında olmadan bir dahaki yıl meyve verecek gözlere de zarar veriyorlar. Dolayısıyla bu bir dahaki yılın veriminin de düşmesi anlamına geliyor. File yöntemiyle fındığın yerden toplanması, bir dahaki yılın sürgünlerine zarar vermenin de önüne geçmiş oluyor ki üreticilerimiz buradan da kazanıyor"
File için yüzde 70'e varan hibe desteği
Tarım ve Orman Bakanlığının file sistemini tercih eden üreticilere yüzde 70'e varan hibe desteği sağladığını aktaran Yılmaz, Samsun'da bugüne kadar yaklaşık 200 kişinin destekten yararlandığını söyledi.
Yılmaz, yeni başvurulara ilişkin de şu bilgileri verdi:
"Bakanlığımızın da bu konuda fındık hasat filesi kullananlara yüzde 70'e varan hibe desteği söz konusu. Şu ana kadar ilimizde yaklaşık 200 kişi bu hibe desteğinden yararlandı. Şu an 91 üreticimizin de başvurularını aldık. Bakanlığımıza gönderdik. Onlar da uygun görünüyor. 91 üreticimiz de önümüzdeki günlerde bakanlığımızdan bu konuda destek almış olacak. Bunun dışında kendi imkanlarıyla file alıp kullanan da çok sayıda üreticimiz var ve her geçen gün bu file kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Üreticilerimizin maliyetini azaltıp kazançlarını, karlılıklarını artırmak istiyoruz."