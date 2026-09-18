Fiyatlar çakıldı, üretici rotayı değiştirdi: Fındığı daha yüksek miktara satma yöntemi...
Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatının 190 liraya kadar gerilemesi üreticiyi TMO’ya yöneltti. TMO’nun 255 liralık alım fiyatıyla aradaki fark ton başına 65 bin liraya ulaşırken, yaklaşık 100 bin üretici 205 bin ton ürün için randevu oluşturdu.
Giresun’da fındık hasadında sona yaklaşılırken, serbest piyasada fiyatların gerilemesi üreticilerin tercihini Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) çevirdi. Fındığını TMO’ya teslim etmeyi planlayan üreticiler, ürünlerini kurumun alım şartlarına uygun hale getirmek için hazırlık yapıyor.
Geçmiş yıllarda serbest piyasadaki fiyatların TMO’nun açıkladığı rakamların üzerine çıkması nedeniyle ürününü tüccara satan birçok üretici, bu sezon farklı bir tabloyla karşılaştı. Serbest piyasada fındık fiyatının 190 liraya kadar düşmesi, üreticilerin TMO’ya ilgisini artırdı.
TMO’nun paylaştığı bilgilere göre, bugüne kadar yaklaşık 100 bin üretici, toplam 205 bin ton fındık için randevu aldı. Üreticiler, hasat ettikleri fındıkları kurutup seçtikten sonra kurumun belirlediği kriterlere uygun şekilde teslim etmeye hazırlanıyor.
“Ne yevmiyemi kurtarır ne de gübre paramı karşılayabilirim”
Geçen yıl ürününü serbest piyasada değerlendiren ancak bu sezon TMO’ya teslim etmeyi planlayan üretici İbrahim Zeynel, piyasadaki mevcut fiyatların maliyetlerini karşılamadığını belirtti.
Zeynel, "Fındık normal, güzel. Ama serbest piyasada fındık fiyatı çok düşük olduğu için ben de bu sene fındığımı Toprak Mahsulleri Ofisi’ne vermeyi düşünüyorum. Serbest piyasada yükselirse biraz da serbest piyasadaki tüccarlara vermeyi düşünüyorum. Serbest piyasada şu anda fındık 190 liraya düşmüş. Bu şartlarda ne yevmiyemi kurtarır ne de gübre paramı karşılayabilirim. Onun için bu sene fındığımı Toprak Mahsulleri Ofisi’ne vereceğim" dedi.
“1 ton fındıkta 55 bin lira zarar ediyorum”
Üretici Yusuf Zeynel de serbest piyasadaki alım fiyatının TMO’nun belirlediği rakamın altında kalmaması gerektiğini savundu. Zeynel, aradaki fiyat farkı nedeniyle ürününü TMO’ya teslim edeceğini söyledi.
Yusuf Zeynel, "Devlet 255 lira taban fiyat açıkladı ve bu fiyattan alıyor. Ancak serbest piyasa bu fiyatın altında alım yapıyor. Tüccar 200 liraya alıyor. Serbest piyasanın da bu fiyatın altında olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben de serbest piyasa yerine TMO’ya vereceğim.
Serbest piyasaya versem TMO fiyatına göre 1 ton fındıkta 55 bin lira zarar ediyorum. Biraz seçeceğim, temizleyeceğim ve TMO kriterlerine göre hazırlayacağım. Bir gün fazla bekleyeceğim ama TMO’ya vereceğim. Devlet bu fiyatı veriyorsa neden ben zarar edeyim? 1 ton fındıkta 55 bin lira para bu" ifadelerini kullandı.
"Şu anda bana bu fındığın maliyeti 330 lira"
Bir diğer üretici Vahdet Pirgaip ise serbest piyasadaki fiyatların TMO’nun alım fiyatının altında kalmasına tepki gösterdi. Geçen yıl yapılan açıklamaların üreticilerde yüksek fiyat beklentisi oluşturduğunu savunan Pirgaip, piyasada fiyatların 190-200 lira seviyelerine kadar indiğini söyledi.
Pirgaip, "Randıman adı altında 45, 46, 47 randıman fındığı 150, 160, 170 liraya alıyorlar. Şu anda bana bu fındığın maliyeti 330 lira."
Şimdiye kadar 2 ton fındığını TMO’ya teslim ettiğini belirten Pirgaip, elinde kalan ürünü de kuruma vermeyi planladığını ifade etti.
Ziraat odalarına tepki gösterdi
Ziraat odalarının yaptığı açıklamalarla üreticilerin fiyat beklentisini yükselttiğini ileri süren Pirgaip, "Ziraat odalarının hiçbir işlevi yok. ‘Piyasada fındığınızı satmayın’ dediler. Geçen sene 400 lira olacak dediler, fındık 200 liraya düştü. Ziraat odaları beklentiyi yükselterek üreticiyi yanılttı. 350 liradan nerelere düştü. Şuan geçen yılki fındığı 160-170 liradan alıyorlar" şeklinde konuştu.
Kota nedeniyle fazla ürün tüccara gidiyor
TMO’nun uyguladığı kota konusuna da değinen Pirgaip, bu yıl bahçesindeki verimin belirlenen miktarın üzerine çıktığını söyledi.
Pirgaip, "Devlet dönüm başına 100 kilo kota koymuş. Bu sene benim dönüm başına rekoltem 100 kilodan fazla oldu. Fazla ürün aldığımız zaman zorunlu olarak tüccara satmak durumunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ziraat odalarına yönelik eleştirilerini sürdüren Pirgaip, "Ziraat odalarının hiçbir işlevi yok. ‘Piyasada fındığınızı satmayın’ dediler. Geçen sene 400 lira olacak dediler, fındık 200 liraya. Ziraat odaları beklentiyi yükselterek üreticiyi yanılttı. 350 liradan satmadığımız fındığı 190 liradan sattık. Ziraat odalarının Türkiye'de kapatılmasını ya da yeni bir işlev kazandırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.