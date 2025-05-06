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Forbes, 45 yaş altı en zengin Türk gençleri sıraladı

Forbes Türkiye dergisi 4 yıl aradan sonra En Sengin 100 Türk listesini açıkladı. Listede dikkat çeken önemli bir nokta 45 yaş altı gençlerin sayısının artması oldu. Listeye 7 isim 45 yaş altı olarak girdi. Bunların üçü Koç Ailesi üyesi İpek Kıraç, Aylin Elif Koç ve Esra Çiğdem Koç. Yıldız Holding ailesi üyesi Ahmet Özokur, Esas Holding ailesi üyesi Kazım Köseoğlu yine listede yer alan diğer isimler.

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Forbes, 45 yaş altı en zengin Türk gençleri sıraladı - Resim: 1

8. sıra             

İpek Kıraç (40), Koç Holding Ailesi üyesi    

Serveti: 2,7 milyar dolar

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Forbes, 45 yaş altı en zengin Türk gençleri sıraladı - Resim: 2

21. sıra            

Selçuk Bayraktar (45) Baykar Teknoloji YK Üyesi      

Serveti: 1,8 milyar dolar

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Forbes, 45 yaş altı en zengin Türk gençleri sıraladı - Resim: 3

51. sıra            

Ahmet Özokur (44) Yıldız Holding ailesi üyesi          

Serveti: 850 milyon dolar

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Forbes, 45 yaş altı en zengin Türk gençleri sıraladı - Resim: 4

72. sıra           

Aylin Elif Koç (24) Koç Holding Ailesi üyesi               

Serveti: 650 milyon dolar

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