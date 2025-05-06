Forbes, 45 yaş altı en zengin Türk gençleri sıraladı
Forbes Türkiye dergisi 4 yıl aradan sonra En Sengin 100 Türk listesini açıkladı. Listede dikkat çeken önemli bir nokta 45 yaş altı gençlerin sayısının artması oldu. Listeye 7 isim 45 yaş altı olarak girdi. Bunların üçü Koç Ailesi üyesi İpek Kıraç, Aylin Elif Koç ve Esra Çiğdem Koç. Yıldız Holding ailesi üyesi Ahmet Özokur, Esas Holding ailesi üyesi Kazım Köseoğlu yine listede yer alan diğer isimler.
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8. sıra
İpek Kıraç (40), Koç Holding Ailesi üyesi
Serveti: 2,7 milyar dolar
1 | 7
21. sıra
Selçuk Bayraktar (45) Baykar Teknoloji YK Üyesi
Serveti: 1,8 milyar dolar
2 | 7
51. sıra
Ahmet Özokur (44) Yıldız Holding ailesi üyesi
Serveti: 850 milyon dolar
3 | 7
72. sıra
Aylin Elif Koç (24) Koç Holding Ailesi üyesi
Serveti: 650 milyon dolar
4 | 7