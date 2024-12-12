Forbes, dünyanın en güçlü 100 kadınını açıkladı! İşte listede yer alan tek Türk...

33 trilyon dolarlık güce hükmediyorlar

Liste, dört ana ölçüte göre oluşturuldu: para, medya, etki ve etki alanı. Siyasi liderler, ülkelerinin GSYİH ve nüfuslarına göre değerlendirildi. Şirket yöneticileri için ise gelir, değerleme ve çalışan sayısı dikkate alındı. Bu kadınlar, 33 trilyon dolarlık ekonomik gücü yönetirken, 1 milyardan fazla insanı doğrudan etkiliyor. İşte listede yer alan en güçlü 10 kadın ve Türkiye'den "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" arasında yer alan isim...