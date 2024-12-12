Forbes, dünyanın en güçlü 100 kadınını açıkladı! İşte listede yer alan tek Türk...
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, "Dünyanın en güçlü 100 kadını 2024" listesini açıkladı. Listede yer alan 100 kadının toplam ekonomik gücü 33 trilyon dolar olarak öne çıkarken bu güç 1 milyardan fazla insan üzerinde etkiye sahip. En güçlü 100 kadın arasında bu yıl tek bir Türk yer alırken zirvede politika dünyasından kadınlar yer alıyor. İşte dünyanın en güçlü 10 kadını ve listeye girmeyi başaran tek Türk...
Forbes’un geleneksel Dünyanın En Güçlü 100 Kadını 2024 listesi açıklandı. Listeye Türkiye'den sadece bir kadın girmeyi başardı.
33 trilyon dolarlık güce hükmediyorlar
Liste, dört ana ölçüte göre oluşturuldu: para, medya, etki ve etki alanı. Siyasi liderler, ülkelerinin GSYİH ve nüfuslarına göre değerlendirildi. Şirket yöneticileri için ise gelir, değerleme ve çalışan sayısı dikkate alındı. Bu kadınlar, 33 trilyon dolarlık ekonomik gücü yönetirken, 1 milyardan fazla insanı doğrudan etkiliyor. İşte listede yer alan en güçlü 10 kadın ve Türkiye'den "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" arasında yer alan isim...
10 - Jane Fraser
9 - MacKenzie Scott