Forbes milyarderler listesini güncelledi: İşte yeni isimlerle Türkiye'nin en zengin iş insanları ve servetleri!

Forbes’un güncellenen 2025 dolar milyarderleri listesinde Türkiye’den 35 isim yer aldı. Ancak milyarderlerin hâlâ geleneksel sektörlerden gelmesi, Türkiye'den teknoloji ve fintech milyarderi henüz çıkmaması dikkat çekti.

Öte yandan Türkiye'nin en genç milyarderi 40 yaşındaki İpek Kıraç olurken en yaşlı Türk milyarder ise 93 yaşındaki Semahat Sevim Arsel oldu.

İşte milyarder Türkler...