Forbes milyarderler listesini güncelledi: İşte yeni isimlerle Türkiye'nin en zengin iş insanları ve servetleri!
Forbes milyarderler listesini güncelledi. Bu yıl Türkiye'den 35 milyarder listeye girerken yeni bir isim ilk kez milyarderler listesinde yer aldı. Milyarderlerin toplam serveti 79,4 milyar dolarla rekor kırarken, en büyük servet artışı yaşayan isim de belli oldu. İşte Türkiye'nin milyarder iş insanları ve servetleri...
Forbes’un güncellenen 2025 dolar milyarderleri listesinde Türkiye’den 35 isim yer aldı. Ancak milyarderlerin hâlâ geleneksel sektörlerden gelmesi, Türkiye'den teknoloji ve fintech milyarderi henüz çıkmaması dikkat çekti.
Öte yandan Türkiye'nin en genç milyarderi 40 yaşındaki İpek Kıraç olurken en yaşlı Türk milyarder ise 93 yaşındaki Semahat Sevim Arsel oldu.
İşte milyarder Türkler...
1. Murat Ülker
• 5,5 Milyar Dolar
• Servet Kaynağı: Yıldız Holding
• Yaş: 66
2. Şaban Cemil Kazancı
• 4,3 Milyar Dolar
• Servet Kaynağı: Kazancı Holding
• Yaş: 64
Cemil Kazancı Forbes'un listesine göre bu yıl kazancını en çok artıran isim oldu.
2. Uğur Şahin
• 4,3 Milyar Dolar
• Servet Kaynağı: BioNTech
• Yaş: 60