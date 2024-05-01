Forbes'un dünyanın en zengin 10 kişi listesi güncellendi

Dünyaca ünlü Forbes dergisi, bugün "Dünyanın En Zengin 10 Kişisi" raporunu yayınlayarak sıralamada değişiklik yaptı. Louis Vuitton, Christian Dior ve LVMH grubuna ait düzinelerce markanın arkasındaki isim Bernard Arnault listenin zirvesinde yer aldı. Çin'e yaptığı sürpriz ziyaretin ardından servetini 14,5 milyar dolar artıran Elon Musk, dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak yer aldı. Sırasını Elon Musk'a kaptıran Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 193,3 milyar dolarlık serveti ile 3. oldu.

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