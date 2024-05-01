Forbes'un dünyanın en zengin 10 kişi listesi güncellendi
İş dünyasının önde gelen dergilerinden ABD merkezli Forbes, dünyanın en zengin 10 insanı listesini güncelledi. Nisan ayında dünyanın en zengin insanı unvanını alan Bernard Arnault sırasını korurken, listeye ilk 10'da yer almayan Google'ın kurucularından Sergey Brin dahil oldu. İşte Forbes'un güncellediği "Dünyanın En Zengin 10 Kişisi" listesi...
Dünyaca ünlü Forbes dergisi, bugün "Dünyanın En Zengin 10 Kişisi" raporunu yayınlayarak sıralamada değişiklik yaptı. Louis Vuitton, Christian Dior ve LVMH grubuna ait düzinelerce markanın arkasındaki isim Bernard Arnault listenin zirvesinde yer aldı. Çin'e yaptığı sürpriz ziyaretin ardından servetini 14,5 milyar dolar artıran Elon Musk, dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak yer aldı. Sırasını Elon Musk'a kaptıran Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 193,3 milyar dolarlık serveti ile 3. oldu.
Nisan ayındaki Forbes sıralamasında 11. sırada yer alan Google'ın kurucularından Sergey Brin, 129,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 10 kişisi sıralamasında 8. sıraya yerleşti.
ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes'un, "Dünyanın En Zengin 10 Kişisi" listesi şöyle sıralandı:
10) STEVE BALMER - 117,1 MİLYAR DOLAR
Bill Gates'in Harvard Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı olan Steve Ballmer, Microsoft'u 2000-2014 yılları arasında CEO olarak yönetti. Nisan sıralamasında 8. sırada yer alan Ballmer, geçtiğimiz ay Microsoft hisselerinde yaşanan düşüş nedeniyle 10. sırada yer aldı.
9) BİLL GATES - 127 MİLYAR DOLAR
İlk kez 1987 yılında milyarder olarak listelenen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 1995'ten 2017'ye kadar dünyanın en zengin kişisi olarak zirvede yer aldı. Gates, servetinin Nisan ayında yaklaşık 4 milyar dolar azalması sebebiyle 7. sıradan 9. sıraya geriledi.