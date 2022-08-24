Gamescom 2022, Köln'de açıldı Sektöründe dünyanın en büyük dijital fuarı olan "Gamescom 2022" Köln'de açıldı.

Köln fuar merkezindeki 220 bin metrekare alanda açılan fuara 53 ülkeden yaklaşık 1100 firma katıldı. Türkiye fuarda 12'si

milli katılım olmak üzere 21 firmayla temsil ediliyor. 1 | 12

ODTÜ Teknokent İş Geliştirme Birim Yöneticisi Rıza Yolaçan, dijital oyun sektörünün gerek yurt içi gerek yurt dışı yatırımlarla gün geçtikçe büyüdüğünü, Ticaret Bakanlığının firmalara destek vermesiyle bu tür uluslararası fuarlara daha çok Türk firmasının katıldığını söyledi. 2 | 12

Yolaçan, "Oyun sektörü, 2008'den bu yana özellikle mobil cihazlara herkesin sahip olmaya başlamasıyla popüler olmaya başladı. Biz de ODTÜ Teknokent olarak hem kuluçka hem de ön kuluçka olarak animasyon ve oyun teknolojileri merkezimizle girişimcilerimize fiziki alan ve eğitimlerle destek oluyoruz ve gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi. 3 | 12