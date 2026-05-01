Gaz fiyatları artarken çözüm bulundu: Satışları bir anda patladı

Avrupa’da ısı pompaları, artan enerji maliyetleri ve jeopolitik riskler karşısında alternatif çözüm olarak öne çıkıyor. Teknoloji hem tasarruf sağlıyor hem de enerji faturalarında öngörülebilirlik sunuyor.

Mutluhan Yıldız
Avrupa Birliği üyeleri ülkeler enerji tüketiminin yaklaşık yarısı ısıtma ve soğutma için kullanılırken, bu ihtiyacın büyük bölümü hâlâ doğal gaz gibi fosil yakıtlardan karşılanıyor. Avrupa Komisyonu, ısı pompalarını temiz enerjiye geçişte kilit teknoloji olarak tanımlıyor.

Satışlar dalgalansa da büyüme sürüyor

AB genelinde 2022’de 2,8 milyon olan ısı pompası kurulumu, 2023’te 2,7 milyona, 2024’te ise 2,11 milyona geriledi. Ancak 2025’te pazar yeniden büyüme gösterdi ve satışlar 2,34 milyon adede ulaştı.

Uzmanlara göre, gürültü ve verimlilik gibi konulardaki yanlış algılar yaygınlaşmayı yavaşlatıyor. Buna rağmen haneler yıllık ortalama 270 euroya kadar tasarruf edebiliyor.

Jeopolitik riskler talebi artırdı

Orta Doğu’daki gerilim ve enerji fiyatlarındaki dalgalanma, alternatif çözümlere olan ilgiyi artırdı. İngiltere’de mart ayında ısı pompası satışları kısa sürede yüzde 51 yükseldi.

7 yılda maliyetini çıkarabiliyor

İngiltere’de yaşayan bir kullanıcı, devlet desteğiyle kurduğu sistem sayesinde enerji maliyetlerinde ciddi düşüş yaşadığını belirtti. Aylık faturası 255 sterlinden 180 sterline gerileyen kullanıcı, sistemin yaklaşık 7 yıl içinde kendini amorti edeceğini ifade etti.

Sabit sıcaklık ve düşük risk

Isı pompaları, dış hava sıcaklığına bağlı olarak ev içi sıcaklığı sabit tutabiliyor. Uzmanlara göre sistemler -10 dereceye kadar verimli çalışırken, daha düşük sıcaklıklarda bile elektrikli ısıtmaya göre avantaj sağlayabiliyor.

Artan enerji maliyetleri ve arz riskleri göz önüne alındığında, ısı pompalarının Avrupa’da daha geniş kullanım alanı bulması bekleniyor.

