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Gece yarısı tabelalar değişti: Motorin ve benzine zam geldi

Jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt tabelalarına yeniden zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 7 lira 72 kuruş, benzine ise 2 lira 48 kuruş zam yapıldı. İşte 4 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

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Gece yarısı tabelalar değişti: Motorin ve benzine zam geldi - Resim: 1

Küresel petrol piyasalarında arz kaygılarını artıran jeopolitik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına yeni zam olarak yansıdı.

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Gece yarısı tabelalar değişti: Motorin ve benzine zam geldi - Resim: 2

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları sonrası motorin ve benzinin litre fiyatı arttı.

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Gece yarısı tabelalar değişti: Motorin ve benzine zam geldi - Resim: 3

Motorine litre başına 7 lira 72 kuruş, benzine ise 2 lira 48 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışları gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

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Gece yarısı tabelalar değişti: Motorin ve benzine zam geldi - Resim: 4

Motorin 90 lira sınırına ulaştı

Yeni fiyat düzenlemesinin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 90 liraya yaklaştı. Ankara ve İzmir’de ise motorin fiyatı 90 lira bandına ulaştı.

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Gece yarısı tabelalar değişti: Motorin ve benzine zam geldi - Resim: 5

4 Eylül İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı 76.92 TL
Motorin litre fiyatı: 88.89 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL

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Gece yarısı tabelalar değişti: Motorin ve benzine zam geldi - Resim: 6

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı 76,77 TL
Motorin litre fiyatı: 88,76 TL
LPG litre fiyatı: 33,19 TL

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Gece yarısı tabelalar değişti: Motorin ve benzine zam geldi - Resim: 7

Ankara

Benzin litre fiyatı: 77.89 TL
Motorin litre fiyatı: 90.02 TL
LPG litre fiyatı: 35.09 TL

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Gece yarısı tabelalar değişti: Motorin ve benzine zam geldi - Resim: 8

İzmir

Benzin litre fiyatı: 78.17 TL
Motorin litre fiyatı: 90.29 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL

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Kaynak: HABER MERKEZİ