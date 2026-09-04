Gece yarısı tabelalar değişti: Motorin ve benzine zam geldi
Jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt tabelalarına yeniden zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 7 lira 72 kuruş, benzine ise 2 lira 48 kuruş zam yapıldı. İşte 4 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
Küresel petrol piyasalarında arz kaygılarını artıran jeopolitik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına yeni zam olarak yansıdı.
ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları sonrası motorin ve benzinin litre fiyatı arttı.
Motorine litre başına 7 lira 72 kuruş, benzine ise 2 lira 48 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışları gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
Motorin 90 lira sınırına ulaştı
Yeni fiyat düzenlemesinin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 90 liraya yaklaştı. Ankara ve İzmir’de ise motorin fiyatı 90 lira bandına ulaştı.
4 Eylül İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı 76.92 TL
Motorin litre fiyatı: 88.89 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı 76,77 TL
Motorin litre fiyatı: 88,76 TL
LPG litre fiyatı: 33,19 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 77.89 TL
Motorin litre fiyatı: 90.02 TL
LPG litre fiyatı: 35.09 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 78.17 TL
Motorin litre fiyatı: 90.29 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL