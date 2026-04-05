Geçen yıl 5 liraya düştü, bu yıl üreticiyi sevindirdi

Geçen yıl tarlada tanesi 5 liraya kadar gerileyerek üreticisine zarar ettiren kıvırcık marul, bu yıl bahar aylarında 30 liraya kadar yükseldi. TZOB verilerine göre şubatta 16 lira olan tarla çıkış fiyatı martta ortalama 28 liraya çıkarken, market ve pazarda ortalama satış fiyatı 80 liraya ulaştı.