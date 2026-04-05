Geçen yıl 5 liraya düştü, bu yıl üreticiyi sevindirdi
Geçen yıl tarlada tanesi 5 liraya kadar gerileyerek üreticisine zarar ettiren kıvırcık marul, bu yıl bahar aylarında 30 liraya kadar yükseldi. TZOB verilerine göre şubatta 16 lira olan tarla çıkış fiyatı martta ortalama 28 liraya çıkarken, market ve pazarda ortalama satış fiyatı 80 liraya ulaştı.
Şubatta 16 lira, martta 28 liraya çıktı
TZOB verileri, kıvırcık marulda fiyat artışının mart ayında hızlandığını gösterdi. Tarla çıkış fiyatı şubatta 16 lira seviyesindeyken martta ortalama 28 liraya yükseldi. Bu artış perakende fiyatlara da yansıdı.
Market ve pazarlarda şubat ayında ortalama 50 lira olan satış fiyatı martta ortalama 80 liraya çıktı. Bazı noktalarda ise ürünün 100 liradan alıcı bulduğu görüldü.
Geçen yıl zarar eden üretici bu sezon toparlandı
Bursa Gürsu’ya bağlı Karahıdır Mahallesi’nde üretim yapan çiftçilerden Rıza Altunbağ, geçen yıl kıvırcık marulda ciddi zarar yaşadıklarını, bu yıl ise fiyatların toparlanmasıyla sezonun olumlu seyrettiğini belirtti.
Altunbağ, geçen yıl ürünün 5 liraya kadar düştüğünü ve maliyetin altında kaldığını ifade ederken, bu sezon seradan çıkış fiyatının 30 liraya ulaştığını söyledi. Üreticiye göre geçen yıl 7-8 lira seviyesindeki maliyetin altında satış yapılırken, bu yıl özellikle ikinci partide zarar telafi edildi.