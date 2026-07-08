Geçen yıl bahçesinde tek dal kalmayan çiftçi gözlerine inanamadı: Ağaçlar meyveden eğiliyor
Elazığ'da geçen yıl meyve bahçelerini perişan eden zirai don nedeniyle 10 dönümlük arazisinden sadece bir çürük elma alabilen çiftçi, bu yıl gözlerine inanamadı. Donun yaktığı ağaçlar bu sezon bol yağışlarla güçlenirken meyve dolu dallar yerlere kadar uzandı.
Baskil ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don nedeniyle 10 dönümlük kayısı, ceviz ve elma bahçesinden tek meyve alamayan çiftçi bu sene gördüğü manzarayla bayramı yaşadı.
Yağışlı sezon ve mevsim normallerinde geçen sıcaklıkların ardıdan meyve bahçelerinde rekolte rekor kırarken, artış yüzleri güldürdü.
Geçtiğimiz yıl yaşadığı hayal kırıklığını anlatan çiftçi Ömer Tıbık "Koskocaman arazide bir tane elma çıktı, o da çürüktü" diyerek don kabusunun meyve ağaçlarına büyük zarar verdiğini belirtti.
Ancak bu yıl hava şartlarının iyileşmesiyle meyve üretiminde artış yaşandığını ifade eden bahçe sahibi elma ağaçlarındaki değişime dikkat çekti.
"Geçen sene ağaçlarımızı don vurmuştu. 10 dönümlük koskoca arazide bir tek elma vardı, o da çürük çıkmıştı. Bu sene çok şükür verimli geçti, meyve çok. Ağaçlarımızın dalları meyveden yere değiyor" dedi.