Genç çiftçi mutluluktan 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı

Doğan, "Geçen yıl ürünümüz hak ettiği değeri görmüyordu. Çok ucuzdu. Tarlada israf olmaması için patates dağıtmıştık. Bu sene ise mahsullerimiz çok güzel. Kazandık, emeğimizin karşılığını aldık. 6 ton patates dağıttık. Böylece halkımızı mutlu edip ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istedik." ifadelerini kullandı.