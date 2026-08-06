Genç çiftçi mutluluktan 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı
Amasya'da genç çiftçi Sergen Doğan, bu yıl bereketli geçen hasadın ardından satabileceği yaklaşık 150 bin lira değerindeki 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı. Geçen yıl ürünleri tarlada kaldığı için patates dağıtan Doğan, bu kez ise kazancını vatandaşlarla paylaşmak istediğini söyledi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki çiftçi Sergen Doğan, geçen yıl ürünlerinin hak ettiği değeri bulamaması nedeniyle tarlada kalan patatesleri ücretsiz dağıtmıştı.
Bu yıl ise patatesin kilosunun tarlada 25 liradan alıcı bulması ve hasadın verimli geçmesi üzerine farklı bir karar aldı. Yaklaşık 150 bin lira değerindeki 6 ton patatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
Tarım makineleri eğitimi aldıktan sonra memleketine dönerek ailesiyle çiftçiliğe başlayan Sergen Doğan, bu yıl 50 dekarlık arazide 300 tonun üzerinde patates üretimi gerçekleştirdi.
Ücretsiz dağıtımı sosyal medya üzerinden önceden duyuran genç çiftçinin çağrısı büyük ilgi gördü. Yoğunluk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Traktör spor salonu bahçesine yönlendirilirken, çuval çuval dağıtılan patatesler yaklaşık 10 dakika içinde tükendi.
Geçen yıl ürünlerinin çok düşük fiyata satıldığını hatırlatan Sergen Doğan, bu yıl ise emeğinin karşılığını aldığını belirtti.
Doğan, "Geçen yıl ürünümüz hak ettiği değeri görmüyordu. Çok ucuzdu. Tarlada israf olmaması için patates dağıtmıştık. Bu sene ise mahsullerimiz çok güzel. Kazandık, emeğimizin karşılığını aldık. 6 ton patates dağıttık. Böylece halkımızı mutlu edip ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istedik." ifadelerini kullandı.
Patates dağıtımına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, genç çiftçinin davranışını takdir etti. Bölge esnafından Murat Kılıç da, Sergen Doğan'ın örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Patates dağıtan arkadaşı tebrik etmek lazım. İnsanlara çok güzel örnek oldu." dedi