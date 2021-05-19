Genç yatırımcıların yüzde 63.6'sı pay senedinde
Merkezi Kayıt Kurulu'nun verilerine göre gençlerin yatırımlarının büyük kısmını 'pay senetleri' oluşturuyor.
Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye'de 15-24 yaş arasındaki gençlerin yatırım tercihleri ve portföy dağılımlarıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.
Buna göre, toplam 4 milyar 244 milyonluk portföye sahip olan genç yatırımcıların portföylerinin yüzde 63.6'sını pay senetleri oluşturuyor.
Fonlar yüzde 26.49 ile ikinci sırada yer alırken, devlet içi borçlanma araçları ise, yüzde 3.4 ile üçüncü sırada yer alıyor.
Pay senedi portföy değerleri 1 yılda yüzde 119 artarak 2,7 milyar TL'ye yükselirken, genç yatırımcı sayısı 1 yılda 5'e katlanarak 191.655'e ulaştı.