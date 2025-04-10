Geri sayım başladı: 250 bin konutluk TOKİ 2025 başvuruları ne zaman?

TOKİ'nin 81 ili kapsayan toplam 250 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci netleşmeye başladı. Bakanlık, valiliklere gönderdiği genelgeyle arazilerin belirlenmesi sürecini hızlandırırken, başvuru şartları ve e-Devlet TOKİ ekranının açılış tarihi merak ediliyor.

İhale süreçlerinin tamamlanmasının ardından TOKİ 2025 e-Devlet başvuru ekranının da açılması bekleniyor. Ancak henüz başvuru tarihi resmi olarak açıklanmadı.

TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ’nin geçmiş projelerinden yola çıkarak 2025 sosyal konut başvurularında da aşağıdaki şartların geçerli olması bekleniyor:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Başvuru yapılan il sınırları içinde ikamet etmek

-Hane halkı gelirinin belirli bir sınırın altında olması (2024’te bu sınır 19.000 TL idi)

-Daha önce TOKİ'den konut almamış veya TOKİ kredisi kullanmamış olmak

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Resmi şartlar Bakanlık açıklamasının ardından netleşecektir.