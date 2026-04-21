Gerilime rağmen yükseldi! Bitcoin kritik seviyeleri test ediyor

Kripto para piyasalarında dalgalı seyir sürerken Bitcoin, ABD-İran gerilimine rağmen 76 bin doların üzerine çıkarak dikkat çekti. Hafta başında 75 bin dolara kadar gerileyen lider kripto para, diplomatik mesajların etkisiyle toparlandı. Artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş volatiliteyi artırırken, Bitcoin şu sıralarda 75.850 dolar civarında işlem görüyor. Analistler, 79 bin doların direnç, 73-75 bin bandının ise destek olarak izleneceğini belirtiyor.

Damla Kaya
Kripto para piyasalarında haftanın ikinci gününde dalgalı seyir sürerken, ABD ile İran arasındaki gerilime rağmen Bitcoin'in yükseliş kaydetmesi dikkat çekti.

Hafta sonu yaşanan gelişmelerin ardından temkinli bir görünümün hakim olduğu piyasada Bitcoin, önceki günü yüzde 2 artışla 75.919 dolardan tamamladı.

Lider kripto para, gün içindeki dalgalı seyre rağmen yönünü yukarı çevirerek 21 Nisan itibarıyla 76 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Bitcoin şu sıralarda ise 75,850 dolar civarında işlem görüyor.

Jeopolitik gelişmeler volatiliteyi artırdı

ABD ile İran arasındaki gerilim ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, dijital varlıklarda oynaklığı artırdı.

Haftanın ilk işlem gününde 75 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, Washington'dan gelen diplomatik mesajların etkisiyle kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

Son dönemde küresel risk iştahına duyarlı hareket eden Bitcoin, hafta sonu 78 bin dolar seviyesini test etmesine rağmen bu bölgede kalıcılık sağlayamadı.

Yaklaşık 10 haftanın zirvesini gören varlık, ardından satış baskısıyla karşılaştı.

Orta Doğu'daki çatışma riskinin yeniden artması ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler, yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine yol açtı.

Petrol fiyatlarının varil başına 90 dolar seviyesine yaklaşması da enflasyon beklentilerini yukarı çekerek riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

Teknik seviyeler yakından izleniyor

Analistler, Bitcoin'de kısa vadeli yönün teknik seviyelere bağlı olarak şekillendiğini belirtiyor. 76 bin doların aşılmasıyla birlikte düşüş yönlü pozisyonların bir kısmının tasfiye edildiği ifade edilirken, türev piyasalardaki yüksek açık pozisyonların ani fiyat hareketlerine zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor.

Mevcut tabloda 79 bin dolar seviyesi güçlü bir direnç olarak öne çıkarken, olası geri çekilmelerde 73-75 bin dolar bandının destek görevi görebileceği belirtiliyor.

Gözler jeopolitik gelişmelerde

Piyasa uzmanları, ateşkes süreci ve enerji arzına ilişkin net gelişmeler görülmeden Bitcoin'de oynaklığın devam edebileceğini ifade ediyor.

Jeopolitik risklerin azalması ve diplomatik temasların güçlenmesi halinde, fiyatın 80 bin dolar psikolojik eşiğini test edebileceği değerlendiriliyor.

