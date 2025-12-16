Gıda fiyatlarının en düşük olduğu ülkeler açıklandı

Avrupa'da gıdanın en pahalı olduğu ülkeleri İsviçre'den sonra İzlanda 146,3 euro ve Norveç 130,6 euro izliyor.

AB üyesi olmayan ancak Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne EFTA üye olan ülkeler arasında ise en yüksek gıda fiyatları 119.3 euro ile Danimarka, 111.9 euro ile İrlanda, 111.5 euro ile Fransa'da, 110.9 euro ile Avusturya ve 110.9 euro ile de Malta'da görülüyor. Bu ülkelerde basit bir gıda sepeti AB ortalamasının en az yüzde 10 üzerinde oluşuyor.