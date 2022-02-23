Gıdada KDV indirimine ilişkin 10 soru

13 Şubat'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranı, toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde yüzde 1'e indirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı da yapılan düzenleme kapsamında konuyla ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını yayımladı. Gıdada KDV indirimine ilişkin en çok merak edilen sorular ve yanıtları şöyle:

Sadece temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV oranları mı yüzde 1'e düşürüldü? Düzenleme öncesi KDV oranı yüzde 8 olup, yüzde 1'e indirilmeyen herhangi bir gıda ürünü var mı?

Temel gıda ürünlerinin birçoğunun toptan teslimi, 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik öncesinde zaten 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı liste kapsamında yüzde 1 KDV'ye tabiydi. Kararla bahsi geçen listede yer alan ve yüzde 8 KDV'ye tabi olan gıda ürünlerinin tamamı liste çatısı altına alınmak ve toptan perakende ayrımı kaldırılmak suretiyle 14 Şubat'tan itibaren yüzde 1 KDV'ye tabi tutuldu ve bu kapsamdaki tüm gıda ürünlerinin teslimlerinde KDV oranları eşitlendi. Bu durumun tek istisnası, özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olan gıda ürünleridir. Bu ürünlerin tesliminde yüzde 8 oranında KDV uygulanmaya devam edilecek.