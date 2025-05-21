Gökyüzünde prestij yarışı: İşte milyonlarca dolarlık jetleri ile dikkat çeken Türkler!

İş dünyasının önde gelen isimleri, zaman kaybını en aza indirmek ve konforu artırmak için artık özel jetleri tercih ediyor. Tarifeli uçuşlara uyum sağlamakta zorlanan iş adamları, özel havacılığa yönelirken milyonlarca dolarlık jetleri ile de dikkat çekiyor.

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