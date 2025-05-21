Gökyüzünde prestij yarışı: İşte milyonlarca dolarlık jetleri ile dikkat çeken Türkler!
Yoğun iş trafiğinde zamanını iyi kullanmak isteyen iş dünyası özel jetlere ilgiyi artırıyor. Tarifeli uçuşların kısıtlayıcı yapısından uzaklaşan patronlar, milyonlarca dolarlık jet yatırımlarıyla gökyüzünde prestij yarışına girerken, Türkiye'yi de özel jet sahipliği sıralamasında 13. sıraya yükseltti. Bu trende katılan son isim ise Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın oldu. İşte milyon dolarlık jetleri ile Türkiye’de dünyanın en pahalı uçaklarını kullanan iş adamları...
İş dünyasının önde gelen isimleri, zaman kaybını en aza indirmek ve konforu artırmak için artık özel jetleri tercih ediyor. Tarifeli uçuşlara uyum sağlamakta zorlanan iş adamları, özel havacılığa yönelirken milyonlarca dolarlık jetleri ile de dikkat çekiyor.
Öte yandan Türkiye'de özel jet sahipliği de giderek artıyor. 2024’te özel jet sayısını yüzde 43,6 artırarak 158’e yükselten Türkiye, özel jet sahipliğinde dünyada 13. sırada yer alıyor.
Peki Türkiye’de dünyanın en pahalı özel jetlerini kimler kullanıyor?
Cessna Citation Latitude
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, iş dünyasında artan özel jet trendine katılıyor. İddialara göre Akın, Amerikan üretimi Cessna Citation Latitude için 19 milyon 500 bin dolarlık sipariş verdi.
Falcon 2000LXS
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, 36,5 milyon dolarlık Falcon 2000LXS kullanıyor.