Goldman Sachs altın için umut verdi: Düşüş kalıcı olmayacak

Merkez bankaları mayısta 31 ton altın aldı

Goldman Sachs'ın değerlendirmesine göre merkez bankaları mayıs ayında 31 tonluk yeni altın alımı gerçekleştirdi. Bu miktarın uzun vadeli aylık ortalamanın üzerinde olduğu ve son üç yıldır devam eden düzenli alım eğilimiyle örtüştüğü ifade edildi.