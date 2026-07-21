Goldman Sachs altın için umut verdi: Düşüş kalıcı olmayacak
Altın fiyatları yüksek ABD tahvil getirileri nedeniyle baskı altında kalırken, Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, merkez bankalarının mayıs ayında gerçekleştirdiği 31 tonluk altın alımının fiyatlar için güçlü bir taban oluşturduğunu belirterek, aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını öngördü. Yüksek faizlerin kısa vadede baskı yaratabileceği ifade edilirken, resmi kurumların güçlü talebinin altının uzun vadeli yükseliş görünümünü desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları, güçlü ABD verileri ve yüksek tahvil getirilerinin etkisiyle kısa vadede baskı altında kalırken, Goldman Sachs değerli metalin uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentisini korudu. Banka, merkez bankalarının devam eden alımlarının altındaki sert ve kalıcı düşüş riskini sınırladığını belirtti.
ABD doları cinsinden ons altın, yatırımcı talebinin zayıflamasıyla son dönemde ulaştığı yüksek seviyelerden geri çekilerek salı günü 4 bin 300 dolar civarında işlem gördü.
Merkez bankaları mayısta 31 ton altın aldı
Goldman Sachs'ın değerlendirmesine göre merkez bankaları mayıs ayında 31 tonluk yeni altın alımı gerçekleştirdi. Bu miktarın uzun vadeli aylık ortalamanın üzerinde olduğu ve son üç yıldır devam eden düzenli alım eğilimiyle örtüştüğü ifade edildi.
Bankanın değerlendirmesinde, "Mayıs ayında merkez bankalarının güçlü altın alımları, fiyatlar için sağlam bir taban oluşturuyor" denildi.
Resmi kurumların artan talebinin altın piyasasının yapısını değiştirdiğine dikkat çeken Goldman Sachs, bu eğilimin derin ve uzun süreli düzeltme ihtimalini azalttığını kaydetti. Açıklamada, "Merkez bankalarından yapısal olarak güçlü altın talebinin devam etmesini bekliyoruz" ifadesine yer verildi.
Faiz baskısının geçici kalması bekleniyor
Goldman Sachs, yüksek reel faizlerin altın ETF’leri ve spekülatif pozisyonlar üzerinden satış baskısı yaratabileceğini bildirdi. Ancak bu etkinin kalıcı olmayacağı öngörüldü. Banka, "Faiz kaynaklı baskının geçici olmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Geçmiş dönemlerde yükselen tahvil getirilerinin altın üzerinde belirgin baskı oluşturduğunu hatırlatan banka, merkez bankası alımlarının artık bu etkiyi önemli ölçüde dengelediğini belirtti. Goldman Sachs, "Resmi kurumların alımları, aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Uzun vadeli yükseliş beklentisi korunuyor
Banka, piyasaların ABD faiz politikasına ilişkin beklentileri fiyatlaması nedeniyle altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmanın sürebileceğini öngördü. Buna karşın tahvil getirilerinin yol açtığı zayıflığın güçlü resmi kurum talebi sayesinde geçici kalacağı değerlendirildi.
Goldman Sachs, "Resmi kurumların güçlü alımlarını sürdürmesinin altın fiyatlarını desteklemeye devam etmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Banka ayrıca merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altına yönelmesinin, orta vadede fiyatları destekleyebilecek kalıcı bir talep kaynağı oluşturduğunu vurguladı.