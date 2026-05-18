Goldman Sachs altın tahminini güncelledi: Merkez bankaları alımı hızlandıracak
Goldman Sachs, merkez bankalarının altın talebine yönelik beklentisini yukarı çekti. Jeopolitik riskler ve rezerv çeşitlendirme eğiliminin etkisiyle 2026 boyunca alımların hız kazanacağını belirten banka, ons altın için 5 bin 400 dolarlık hedefini korudu.
Kurum ayrıca ons altın için yıl sonu hedefini 5 bin 400 dolar seviyesinde korurken, kısa vadede oynaklık yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Merkez bankalarının talep tahmini yükseltildi
Goldman Sachs tarafından yayımlanan son raporda, resmi ticaret verilerindeki eksiklikler dikkate alınarak modelde güncellemeye gidildiği belirtildi. Yapılan revizyon sonrasında merkez bankalarının altın talebinin önceki tahminlerin üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.
Bankanın hesaplamalarına göre mart ayı itibarıyla 12 aylık hareketli ortalamada aylık altın alımı yaklaşık 50 ton seviyesine ulaştı. Önceki modelde bu miktar 29 ton olarak hesaplanıyordu.
2026’da alımların hızlanması bekleniyor
Raporda, jeopolitik gelişmelerin ve rezerv çeşitlendirme eğiliminin etkisiyle merkez bankalarının 2026 yılı boyunca aylık ortalama yaklaşık 60 ton altın alımı gerçekleştirebileceği öngörüldü.
Goldman Sachs, merkez bankaları anketleri ile son dönemdeki küresel gelişmelerin hem resmi kurumlar hem de bireysel yatırımcılar tarafında altına yönelik güçlü talebin sürdüğünü gösterdiğini aktardı.
Ons altın hedefi korundu
Banka, 2026 yıl sonu için ons altın fiyat tahminini 5 bin 400 dolar seviyesinde sabit tuttu. Öte yandan raporda, kısa vadede piyasalarda stresin yükselmesi halinde yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak için likit varlıklarda satış yapabileceği belirtildi.
Söz konusu durumun ise altın fiyatları üzerinde geçici baskı oluşturabileceği değerlendirmesine yer verildi.