Google Apple'ı tahtından indirdi: Dünyanın en değerli 100 markasında zirve değişti
Dünyanın en değerli 100 markasının toplam değeri 13,1 trilyon dolara ulaştı. Google, dört yıldır liderliği bırakmayan Apple'ı geçerken yapay zekâ şirketlerinin yükselişi sıralamayı değiştirdi. ChatGPT'nin marka değerindeki artış ise dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Google dört yıl sonra zirveyi Apple'dan aldı
Dünyanın en değerli markalarını belirleyen Kantar BrandZ araştırmasının 2026 sonuçlarında teknoloji şirketleri ağırlığını artırdı. Google, marka değerindeki yüzde 57'lik yükselişle Apple'ı geçerek 2018'den bu yana ilk kez listenin zirvesine yerleşti.
Apple'ın dört yıllık liderliğini sona erdiren bu değişimde yapay zekâ yatırımları belirleyici rol oynadı. Araştırmada Google'ın Gemini'yi mevcut ürünlerine entegre etmesi, arama hizmetlerine yeni yapay zekâ özellikleri eklemesi ve veri merkezlerine yaptığı yatırımlar öne çıkarıldı.
Dört marka trilyon dolar sınırını geçti
Kantar BrandZ 2026 araştırmasında dünyanın en değerli 100 markasının toplam değeri, önceki yıla göre yüzde 22 artarak 13,1 trilyon dolara ulaştı.
Geçen yıl yalnızca Apple'ın üzerinde bulunduğu 1 trilyon dolarlık marka değeri eşiğini bu yıl dört şirket aştı. Google, Apple, Microsoft ve Amazon'un her biri trilyon dolarlık markalar arasına girdi.
Beşinci sıradaki NVIDIA ise yaklaşık 815 milyar dolarlık değeriyle bu eşiğe yaklaşan şirket oldu.
ChatGPT yüzde 285 büyüdü
Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri ChatGPT'nin yükselişi oldu. ChatGPT'nin marka değeri bir yılda yüzde 285 artarak 167,8 milyar dolara ulaştı.
Bu yükseliş ChatGPT'yi genel sıralamada 15'inci sıraya taşıdı. Marka, geçen yıl bulunduğu 60'ıncı sıradan 45 basamak yükseldi.
Yapay zekâ alanındaki bir diğer önemli marka Claude ise 96,6 milyar dolarlık değerlemeyle ilk 100'e 27'nci sıradan giriş yaptı.
Kantar'ın değerlendirmesine göre yapay zekâ, yalnızca teknoloji şirketlerinin değerini değil, tüketicilerin ürün ve hizmet tercihlerini de dönüştürmeye başladı.
Marka değeri ile şirketin piyasa değeri aynı şey değil
Kantar BrandZ araştırmasında açıklanan rakamlar, şirketlerin borsadaki toplam değerlerini göstermiyor.
Araştırma, şirketlerin finansal performansını tüketici araştırmalarıyla birleştirerek markanın ekonomik değerini hesaplıyor.
2026 sıralaması için 54 pazarda 4,6 milyon tüketicinin görüşlerinden yararlanıldı ve 22 binden fazla marka değerlendirildi.
Dolayısıyla Google'ın yaklaşık 1,48 trilyon dolarlık marka değeri, Alphabet'in borsadaki piyasa değeriyle karıştırılmamalı.
Dünyanın en değerli 20 markası
2026 sıralamasında teknoloji şirketleri ilk basamaklarda ağırlığını korurken perakende, finans, eğlence, telekomünikasyon ve gıda sektörlerinden markalar da ilk 20'ye girdi.
Özellikle yapay zekâ alanında faaliyet gösteren markaların hızlı yükselişiyle birlikte sosyal medya platformlarının ve geleneksel teknoloji şirketlerinin değerleri arasındaki fark dikkat çekti. İşte Kantar BrandZ araştırmasına göre dünyanın en değerli 20 markası, 20'nci sıradan zirveye doğru:
20. Coca-Cola — 121,3 milyar dolar
Dünyanın en tanınan içecek markalarından Coca-Cola, 121,3 milyar dolarlık marka değeriyle listenin 20'nci sırasında yer aldı. Markanın değeri bir yılda yüzde 1 artmasına rağmen sıralamadaki yeri altı basamak geriledi.
Bu sonuç, küresel marka rekabetinde yalnızca değer kaybetmenin değil, rakiplerden daha yavaş büyümenin de sıralamayı değiştirebildiğini gösterdi. Coca-Cola, dünyanın en değerli markaları arasında yerini korusa da teknoloji ve dijital hizmetlerdeki hızlı büyümenin gerisinde kaldı.
19. Alibaba — 122,3 milyar dolar
Çinli e-ticaret devi Alibaba, marka değerini yüzde 51 artırarak 122,3 milyar dolara çıkardı. Böylece 10 basamak yükselerek dünyanın en değerli 19'uncu markası oldu.
Alibaba'nın yükselişi, Çin merkezli teknoloji ve perakende markalarının küresel rekabetteki ağırlığını ortaya koydu. Şirketin dijital ticaret ekosistemi ve geniş müşteri ağı, marka değerini destekleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor. Alibaba ilk 20'deki en hızlı büyüyen markalardan biri oldu.
18. Telekom — 124,6 milyar dolar
Almanya merkezli Deutsche Telekom'un markası Telekom, 124,6 milyar dolarlık değerlemeyle 18'inci sırada yer aldı. Bir önceki yıla göre yüzde 18 değer kazanan marka, sıralamada bir basamak yükseldi.
Telekomünikasyon sektöründe geniş müşteri tabanı, mobil iletişim altyapısı ve dijital hizmetler marka rekabetinde önemini koruyor. Telekom'un ilk 20'de yer alması, listenin üst sıralarında yalnızca yazılım ve internet şirketlerinin bulunmadığını gösteriyor.
17. Netflix — 139,4 milyar dolar
Dijital yayın platformu Netflix, yüzde 21'lik yıllık artışla marka değerini 139,4 milyar dolara yükseltti. Buna rağmen sıralamada bir basamak gerileyerek 17'nci oldu.
Netflix'in dünya genelindeki geniş abone tabanı, orijinal yapımları ve eğlence sektöründeki güçlü bilinirliği, markanın değerini destekliyor. Ancak dijital platformlar arasında artan rekabet, yüksek büyüme oranlarının bile sıralamadaki konumu korumaya yetmeyebildiğini ortaya koyuyor.
16. IBM — 150,8 milyar dolar
Teknoloji sektörünün köklü isimlerinden IBM, 150,8 milyar dolarlık marka değerine ulaştı. Yüzde 20 büyüme kaydetmesine rağmen üç basamak gerileyerek 16'ncı sırada yer aldı.
IBM, kurumsal yazılım, hibrit bulut ve yapay zekâ çözümleriyle faaliyet gösteriyor. Şirketin kurumsal müşterilerle uzun süreli ilişkileri, tüketici pazarında doğrudan görünürlüğü daha yüksek olan teknoloji markalarından farklı bir iş modeli oluşturuyor.
15. ChatGPT — 167,8 milyar dolar
Yapay zekâ alanındaki hızlı büyümenin en dikkat çekici örneklerinden biri ChatGPT oldu. Marka değeri yalnızca bir yılda yüzde 285 artarak 167,8 milyar dolara ulaştı.
ChatGPT, dünyanın en değerli markaları sıralamasında 60'ıncı basamaktan 15'inciliğe yükselerek 45 sıra birden ilerledi.
Kantar'ın 2026 araştırmasında bu artış, ilk 100'deki en yüksek yıllık büyüme oranı olarak kaydedildi. ChatGPT, marka değerindeki yükselişle Netflix ve IBM gibi köklü isimleri geride bıraktı.
14. YouTube — 168,5 milyar dolar
Google'ın sahibi olduğu video platformu YouTube, marka değerini yüzde 89 artırarak 168,5 milyar dolara yükseltti. Bir yılda 12 basamak ilerleyen YouTube, 14'üncü sıraya yerleşti.
Platform, reklam gelirleri, içerik üreticileri ve abonelik hizmetleriyle dijital medya ekonomisinin önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
YouTube'un yükselişi, Google'ın yalnızca arama motoruyla değil, bünyesindeki diğer dijital platformlarla da güçlü bir marka ekosistemine sahip olduğunu gösterdi.
13. Walmart — 176,7 milyar dolar
ABD merkezli perakende devi Walmart, yüzde 48 büyümeyle 176,7 milyar dolarlık marka değerine ulaştı. Şirketin markası iki basamak yükselerek 13'üncü sıraya yerleşti.
Walmart'ın küresel marka gücünde geniş mağaza ağı, fiyat rekabeti ve çevrim içi satış faaliyetleri önemli yer tutuyor.
Perakende sektöründeki bu yükseliş, dijital ticaretin gelişmesine rağmen büyük fiziksel mağaza ağlarına sahip markaların da küresel değer sıralamasında güçlü kalabildiğini ortaya koyuyor.
12. Mastercard — 184,7 milyar dolar
Küresel ödeme sistemlerinin önemli markalarından Mastercard, 184,7 milyar dolarlık marka değeriyle 12'nci sırada yer aldı.
Yıllık yüzde 10 değer artışı kaydeden Mastercard, önceki yılki sırasını korudu.
Dijital ödemelerin yaygınlaşması, kartlı işlemler ve sınır ötesi ödeme hizmetleri, finans sektöründeki markaların küresel görünürlüğünü destekliyor. Mastercard da dünya genelindeki ödeme ağıyla ilk 20'deki yerini sürdürdü.
11. Visa — 228,6 milyar dolar
Visa, marka değerini yüzde 7 artırarak 228,6 milyar dolara yükseltti. Buna rağmen bir basamak gerileyerek 11'inci sırada yer aldı ve ilk 10'un hemen dışında kaldı.
Dünya genelindeki kartlı ödeme altyapısıyla tanınan Visa, finansal hizmetler sektörünün en yüksek marka değerine sahip isimleri arasında bulunuyor.
Visa ve Mastercard'ın ilk 12 içinde yer alması, dijital ödeme sistemlerinin küresel ekonomideki önemini de ortaya koyuyor.
10. McDonald's — 235,1 milyar dolar
Dünyanın en büyük hızlı servis restoran zincirlerinden McDonald's, 235,1 milyar dolarlık marka değeriyle ilk 10'a girdi.
Markanın değeri yüzde 6 artmasına rağmen sıralamada iki basamak geriledi. McDonald's, ilk 10'daki teknoloji ve internet şirketleri dışında kalan az sayıdaki markadan biri olarak dikkat çekti.
Geniş restoran ağı, küresel bilinirlik ve farklı pazarlara uyarlanabilen ürün çeşitliliği, markanın dünya çapındaki güçlü konumunu destekliyor.
9. Oracle — 235,8 milyar dolar
Kurumsal yazılım ve bulut hizmetleri alanında faaliyet gösteren Oracle, 235,8 milyar dolarlık marka değeriyle dokuzuncu sıradaki yerini korudu.
Markanın yıllık değer artışı yüzde 10 oldu.
Oracle'ın iş modeli, bireysel tüketicilerden çok büyük şirketlerin ve kurumların teknoloji altyapılarına odaklanıyor. Yapay zekâ uygulamalarının daha fazla veri işleme gücüne ihtiyaç duyması, kurumsal bulut ve veri merkezi hizmetlerini teknoloji sektöründeki rekabetin önemli alanlarından biri haline getiriyor.
8. Tencent — 251,6 milyar dolar
Çinli teknoloji şirketi Tencent'in marka değeri yüzde 45 artarak 251,6 milyar dolara yükseldi. Tencent, üç basamak ilerleyerek sekizinci sıraya yerleşti.
Şirket, dijital iletişim, sosyal medya, oyun ve farklı internet hizmetleriyle geniş bir kullanıcı ekosistemine sahip.
Tencent'in ilk 10'a yükselmesi, ABD merkezli teknoloji markalarının ağırlıkta olduğu listede Çinli şirketlerin de önemli bir rekabet gücü oluşturduğunu gösterdi.
7. Instagram — 286,2 milyar dolar
Meta bünyesindeki Instagram, marka değerini yüzde 25 artırarak 286,2 milyar dolara çıkardı ve yedinci sıradaki yerini korudu.
Görsel içerik, kısa video ve dijital reklamcılık alanındaki güçlü konumu, Instagram'ın küresel marka değerini destekliyor.
Platform, bireysel kullanıcıların yanı sıra küçük işletmeler ve büyük şirketlerin de pazarlama faaliyetlerinde önemli rol oynuyor. Instagram'ın ilk 10'da bulunması, sosyal medya platformlarının ekonomik ağırlığını ortaya koyuyor.
6. Facebook — 366,6 milyar dolar
Facebook, yüzde 22'lik yıllık artışla 366,6 milyar dolarlık marka değerine ulaştı. Böylece dünyanın en değerli altıncı markası olarak sıralamadaki konumunu korudu.
Meta'nın sahibi olduğu Facebook, geniş kullanıcı kitlesi ve dijital reklamcılık faaliyetleriyle küresel sosyal medya sektörünün önemli platformları arasında bulunuyor.
Facebook ve Instagram'ın birlikte ilk 10'da yer alması, Meta'nın dijital platformlarının marka değeri açısından ulaştığı ölçeği gösteriyor.
5. NVIDIA — 814,9 milyar dolar
Yapay zekâ işlemcilerine yönelik küresel talebin öne çıkardığı NVIDIA, marka değerini yüzde 60 artırarak 814,9 milyar dolara yükseltti.
Şirket, beşinci sıradaki yerini korurken 1 trilyon dolarlık marka değeri sınırına da yaklaştı.
NVIDIA'nın veri merkezleri, yüksek performanslı işlemcileri ve yapay zekâ altyapısındaki rolü, markanın son yıllarda hızla büyümesini destekledi. Şirketin marka değeri, altıncı sıradaki Facebook'un iki katından fazla seviyeye ulaştı.
4. Amazon — 1,02 trilyon dolar
E-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon, 1 trilyon 22,8 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli dördüncü markası oldu.
Bir önceki yıla göre yüzde 18 değer kazanan Amazon, sıralamadaki yerini korudu.
Şirketin çevrim içi perakende faaliyetleri, lojistik altyapısı ve Amazon Web Services üzerinden sunduğu bulut hizmetleri, markanın küresel ölçekteki gücünü destekliyor.
Amazon, 2026 yılında trilyon dolarlık marka değerine sahip dört markadan biri oldu.
3. Microsoft — 1,11 trilyon dolar
Microsoft, marka değerini yüzde 26 artırarak 1 trilyon 111,8 milyar dolara yükseltti ve üçüncü sıradaki konumunu korudu.
Şirketin Windows, Microsoft 365 ve Azure gibi ürün ve hizmetlerinin yanında yapay zekâ yatırımları da marka ekosisteminde önem kazanıyor.
Microsoft, yapay zekâyı kurumsal yazılımlarına ve bulut hizmetlerine entegre ederek teknoloji pazarındaki rekabetini sürdürüyor. Marka, 2026 listesinde 1 trilyon dolar sınırını geçen dört isim arasında yer alıyor.
2. Apple — 1,38 trilyon dolar
Dört yıldır dünyanın en değerli markası olan Apple, 2026 yılında liderliği kaybetti.
Apple'ın marka değeri yüzde 6 artarak 1 trilyon 380,3 milyar dolara ulaşmasına rağmen şirket, Google'ın güçlü yükselişi karşısında ikinci sıraya geriledi.
iPhone, Mac ve diğer cihazlarıyla geniş bir ürün ekosistemine sahip olan Apple, ilk iki içindeki konumunu korudu. Ancak rakibinin yüzde 57'lik büyümesi, teknoloji dünyasındaki marka değerleri yarışının sonucunu değiştirdi.
1. Google — 1,48 trilyon dolar
Dünyanın en değerli markası unvanı 2026 yılında Google'a geçti.
Google, marka değerini bir yılda yüzde 57 artırarak 1 trilyon 484,9 milyar dolara yükseltti. Böylece 2018'den bu yana ilk kez zirveye çıkarak Apple'ın dört yıllık liderliğine son verdi.
Kantar'ın değerlendirmesinde Google'ın bu yükselişinde özellikle Gemini yapay zekâ modelinin ürünlere entegre edilmesi, arama motorundaki yapay zekâ özellikleri ve veri merkezi yatırımları öne çıktı.
Google'ın marka değeri Apple'ın yaklaşık 105 milyar dolar üzerine çıktı. Böylece yapay zekâ alanındaki rekabet, dünyanın en değerli markaları sıralamasında liderliği değiştiren önemli faktörlerden biri oldu.