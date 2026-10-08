Google Apple'ı tahtından indirdi: Dünyanın en değerli 100 markasında zirve değişti

Dört marka trilyon dolar sınırını geçti





Kantar BrandZ 2026 araştırmasında dünyanın en değerli 100 markasının toplam değeri, önceki yıla göre yüzde 22 artarak 13,1 trilyon dolara ulaştı.

Geçen yıl yalnızca Apple'ın üzerinde bulunduğu 1 trilyon dolarlık marka değeri eşiğini bu yıl dört şirket aştı. Google, Apple, Microsoft ve Amazon'un her biri trilyon dolarlık markalar arasına girdi.

Beşinci sıradaki NVIDIA ise yaklaşık 815 milyar dolarlık değeriyle bu eşiğe yaklaşan şirket oldu.