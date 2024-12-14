Gözler 16 Aralık'taki ikinci toplantıda: 2025 asgari ücret görüşmelerinde son durum
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına başladı. Milyonların gözü 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan ikinci toplantıda... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin adil bir şekilde belirlenmesi için üç taraflı sosyal diyalogla hareket edileceğini ve ekonomik göstergelerin dikkatle değerlendirileceğini ifade etmişti. Peki 2025 asgari ücret görüşmelerinde son durum ne? İşte görüşme süreçleri ve 2025 asgari ücretin belirlenmesinde en önemli aktörlerin açıklamaları ve ayrıntılar...
Türkiye'de 2025 asgari ücretin belirlenmesi süreci, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantı ile resmi olarak başladı. Bu toplantı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarının ilk adımıydı. İkinci toplantı ise 16 Aralık 2024’te yapılacak.
Toplantıya, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye’nin en büyük konfederasyonu olan TÜRK-İŞ temsil etti.
İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç üstlenirken, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı.
İşçi heyetinde, aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları’nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer aldı.