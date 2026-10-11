Gözler altındaki yükselişte! Merkez bankalarının alımları neyin işareti?
Altın fiyatları yeniden toparlanırken, merkez bankalarının alımları ve Fed'in faizleri sabit tutacağı beklentisi yükselişi destekliyor. Orta Doğu'da artan gerilim de güvenli liman talebini güçlendirebilir. Ancak yüksek tahvil faizleri, yükselişin önündeki engellerden biri olmaya devam ediyor. Ons altın 4.220 dolar seviyesine gelirken, gözler yeni bir yükselişin kapısını açabilecek gelişmelere çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın, yılın başında 4.650 doların üzerine çıkan fiyatların ardından yaşanan gerilemeyi kısmen telafi ederek ons başına 4.220 dolar seviyesine geldi.
Merkez bankalarının alımları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kısa vadede faizleri sabit tutacağı beklentisi, toparlanmayı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.
ABD'den gelen ekonomik verilerin karışık bir görünüm sunması ve jeopolitik gerilimlerin sürmesi de fiyatlamalarda etkili oluyor. Bununla birlikte yüksek tahvil faizleri, altının yükselişini sınırlayabilecek bir unsur olmaya devam ediyor.
Fed'in bekleyeceği beklentisi baskıyı hafifletiyor
Piyasalarda Fed'in politika faizini kısa vadede yüzde 3,75-4,00 aralığında koruyacağı beklentisi ağırlık kazanıyor. Yeni bir faiz artırımına ilişkin temkinli beklentiler, faiz getirisi sağlamayan altını destekliyor.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık yüzde 5,25 ile yüksek seyrini korusa da son dönemdeki gerilemeler altına kısa vadeli alım getirdi. Enflasyondan arındırılmış faizlerin düşeceği beklentisi de yatırımcılar açısından altın tutmayı daha cazip hale getiriyor.
Merkez bankalarının alımları talebi canlı tutuyor
Faiz beklentilerinin yanı sıra merkez bankalarının rezerv tercihleri de altına destek sağlıyor. Devlet borçlarından kaynaklanan risklere ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı korunmak isteyen merkez bankaları, rezervlerinde fiziksel altının payını artırıyor.
Özellikle gelişmekte olan ekonomilerin alımlarını sürdürmesi, talebin kalıcılığını güçlendirerek fiyatların daha yüksek seviyelerde destek bulmasına yardımcı oluyor.
Orta Doğu'daki gerilim güvenli liman talebini destekleyebilir
Orta Doğu'daki çatışmalar da altın piyasasının izlediği riskler arasında bulunuyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını hedef alan Husi saldırılarında en az 12 kişi hayatını kaybederken, Trump yönetimi doğrudan müdahale tehdidinde bulundu. ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ticari gemiye müdahalesi de bölgedeki askeri hareketliliğe eklendi.
Diplomatik tarafta, Kahire'de görüşen Filistinli gruplar 28 Kasım seçimlerini erteleme kararı aldı. İsrail ordusunun dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği İHA ve hava saldırılarında en az 6 Filistinli yaşamını yitirirken, DSÖ Gazze'de tam teşekküllü hiçbir hastanenin kalmadığını açıkladı.
Bölgedeki belirsizliğin artması, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yönelmesini destekleyebilir. Ancak bu gelişmelerin fiyatlara etkisi, dolar ve tahvil faizlerindeki hareketlerle birlikte şekillenecek.
Yükselişin devamı için 4.220 dolar izleniyor
Altın, 4.050-4.100 dolar aralığında güçlü destek bulurken, hafta ortasında yaklaşık 4.066 dolara kadar gerileyen fiyatlarda toparlanma görüldü. Teknik değerlendirmede 4.195-4.200 dolar bandı önemli psikolojik direnç bölgesi olarak belirtiliyor.
Günlük kapanışın 4.220 doların üzerinde gerçekleşmesi halinde ise önce 4.260 doların, ardından orta vadede yaklaşık 4.335 doların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.
Bu süreçte dolar ve ABD tahvil faizlerindeki hareketler belirleyici olmaya devam edecek. Doların güçlenmesi altını baskılayabilirken, tüketici ve üretici fiyatlarına ilişkin enflasyon göstergeleri de yatırımcıların uzun vadeli korunma amacıyla altına yönelik talebini etkiliyor.