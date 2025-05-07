Piyasaların beklediği gün geldi çattı. Amerikan Merkez Bankası Fed, faizler konusunda kararını verecek. ABD'de düşen enflasyondan sonra Powell'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu... Fed'in kararı ne zaman duyuracağını bilmeyenler "Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. 1 | 3

Mayıs ayı Fed faizleri ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Fed faiz kararı ise Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak. Jerome Powell ise saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak. 2 | 3