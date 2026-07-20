Gram altın 6 bin 80 liraya çekildi
Altın fiyatları 20 Temmuz sabahında 3 bin 982-4 bin 21 dolar aralığında hareket etti. Brent petrol 90 doları aşarken gram altın 6 bin 80 liraya geldi. Fed, tahvil faizleri ve Orta Doğu gerilimi haftanın yönünü belirleyecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın 4 bin dolar çevresinde
Altın fiyatları yeni haftaya kritik 4 bin dolar eşiğinde başladı. Asya işlemlerinde satışların hızlanmasıyla 3 bin 982,20 dolara kadar gerileyen ons altın, gelen sınırlı alımlarla yeniden 4 bin doların üzerine çıktı.
Türkiye saatiyle 05.19 itibarıyla ons altının satış fiyatı 4 bin 4,96 dolar seviyesinde bulunuyordu. Günlük kayıp yüzde 0,33 olarak hesaplandı.
Fiyat hareketinin 3 bin 982 ile 4 bin 21 dolar arasındaki geniş bir alana yayılması, 4 bin dolar çevresindeki mücadelenin henüz sonuçlanmadığını gösterdi.
Gram altın 6 bin 80 lirada
Ons altındaki düşüş yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altının alış fiyatı 6 bin 79,12 lira, satış fiyatı ise 6 bin 80,07 lira oldu.
Gram altın bir önceki kapanışa göre yüzde 0,21 geriledi. Gün içinde en düşük 6 bin 40,86 lira, en yüksek 6 bin 90,16 lira görüldü.
Çeyrek altının satış fiyatı 9 bin 991 liraya, yarım altının satış fiyatı 19 bin 995 liraya çıktı. Tam altın 39 bin 800 lira, Cumhuriyet altını ise 41 bin 110 liradan satıldı.
Gram altının yönünde ons fiyatının yanı sıra dolar/TL’deki hareket ve perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı belirleyici olacak.
Petrol 90 doları aştı
Haftanın ilk işlemlerinde altın üzerindeki en güçlü baskı petrol piyasasından geldi. Brent petrol yüzde 3’e yakın yükselerek 90,30 doların üzerine çıktı.
ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının dokuzuncu güne girmesi ve bölgedeki karşılıklı saldırıların sürmesi, enerji arzında kesinti endişesini yeniden artırdı.
Petroldeki yükseliş altın için iki farklı sonuç yaratıyor. Jeopolitik risk güvenli liman talebini desteklerken yükselen enerji maliyetleri enflasyonu ve faiz artışı beklentisini güçlendiriyor.
Haftanın açılışında ikinci etki daha ağır bastı. Yatırımcılar savaş riskinden korunmak için altına yönelmek yerine yükselen faizlerin değerli metal üzerindeki maliyetini fiyatladı.
Fed faiz riski geri döndü Petroldeki yükselişin ardından vadeli piyasalarda Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimali yeniden yüzde 60 seviyesine yaklaştı. Piyasalar yıl sonuna kadar toplam 29 baz puanlık faiz artışını fiyatlamaya başladı. Fiyatlama, yıl bitmeden en az bir faiz artışı yapılabileceğine işaret ediyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da kalıcı enflasyonun kontrol altına alınması için faizlerin yeniden artırılması gerekebileceğini belirten Fed yetkililerine katıldı. ABD’de haziran enflasyonunun beklentilerden düşük gelmesi kısa süreli rahatlama sağlamıştı. Petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi, enflasyondaki iyileşmenin kalıcı olup olmadığına ilişkin soru işaretlerini artırdı.
Tahvil faizi yüzde 5'i geçti
Faiz artışı beklentisi ABD tahvil piyasasında da etkisini gösterdi. ABD’nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5 sınırını aşarak yüzde 5,07 çevresine yükseldi.
10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,57’ye çıktı. Uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş, yatırımcılara altına kıyasla faiz geliri sağlayan yeni bir alternatif sundu.
Tahvil faizlerinin yükselmesi altının finansman ve elde tutma maliyetini artırıyor. Özellikle kısa vadeli fonlar, jeopolitik risk yükselse bile faiz getirisi bulunmayan pozisyonlarını azaltabiliyor.
Altında 4 bin doların üzerinde kalıcı bir toparlanma için tahvil faizlerinin yön değiştirmesi veya Fed’in faiz artışı ihtimalinin zayıflaması gerekecek.
Haftalık kayıp yüzde 2,5 oldu
Altın fiyatları cuma günü iki haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra sınırlı biçimde toparlandı. Buna rağmen spot altın geçen haftayı yüzde 2,5 kayıpla tamamladı.
ABD vadeli altın kontratları ise haftalık bazda yüzde 2,2 geriledi. Ağustos vadeli kontratlar yeni haftanın ilk bölümünde yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 5,90 dolar çevresinde işlem gördü.
Son haftalardaki yükseliş denemelerinin satışlarla karşılaşması, kısa vadeli yatırımcıların fiyat toparlanmalarını kâr realizasyonu için kullandığını gösteriyor.
Altında 3 bin 980-4 bin dolar bölgesi kısa vadeli destek alanı haline geldi. Bu bölgenin altında kalıcı fiyatlama oluşması halinde satış baskısının genişlemesi beklenebilir.
Fonlar uzun pozisyonu artırdı
Fiyatlardaki düşüşe rağmen vadeli piyasalardaki büyük yatırımcıların altın pozisyonlarında sınırlı artış görüldü.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu verilerine göre spekülatörlerin net uzun altın pozisyonu 14 Temmuz’da sona eren haftada 4 bin 294 kontrat arttı.
Toplam net uzun pozisyon 119 bin 147 kontrata yükseldi. Veriler, fiyat gerilerken bazı kurumsal yatırımcıların orta vadeli yükseliş beklentisinden tamamen vazgeçmediğini gösteriyor.
Net uzun pozisyondaki artışın fiyatlara destek sağlayabilmesi için fon girişlerinin devam etmesi gerekiyor. Aksi durumda mevcut pozisyonlar, 4 bin doların kırılması halinde yeni satışlara dönüşebilir.
Fiziki talep Asya'da zayıf
Vadeli piyasalardaki pozisyon artışına rağmen Asya’daki fiziki altın talebi zayıf kaldı.
Hindistan’da kuyumculuk talebinin yavaşlaması ve tüketicilerin daha düşük fiyat beklemesi nedeniyle altın iskontoları bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Alıcıların fiyat düşüşünün devam edebileceğini düşünerek piyasadan uzak durması, küresel fiyatların fiziki talepten destek bulmasını zorlaştırdı.
Çin’de primler büyük ölçüde yatay kaldı. Perakende talebin sınırlı seyretmesi, dünyanın en büyük altın tüketicilerinden gelen alımların henüz güçlü bir toparlanmaya işaret etmediğini gösterdi.
Gümüş altından ayrıştı
Altındaki düşüşe karşın diğer değerli metaller haftaya sınırlı yükselişle başladı.
Gümüşün ons fiyatı yüzde 0,9 artarak 56,42 dolara çıktı. Platin yüzde 0,1 yükselişle 1.592,97 dolara, paladyum ise yüzde 0,3 artışla 1.251,74 dolara ulaştı.
Gümüşte geçen hafta yaşanan yüzde 6’yı aşan kaybın ardından gelen tepki alımları fiyatı destekledi. Ancak enerji maliyetleri ve küresel büyüme beklentileri, sanayi talebine duyarlı gümüş için risk oluşturmaya devam ediyor.
Altının diğer değerli metallerden negatif ayrışması, haftanın açılışında satışların ağırlıklı olarak faiz beklentileri üzerinden gerçekleştiğine işaret etti.
Dört tarih yönü belirleyecek
Altın yatırımcıları bu hafta ilk olarak 23 Temmuz Perşembe günü açıklanacak ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularını izleyecek.
Aynı gün Avrupa Merkez Bankası ile TCMB faiz kararlarını açıklayacak. Avrupa Merkez Bankası’nın mevduat faizini yüzde 2,25 seviyesinde bırakması bekleniyor.
24 Temmuz Cuma günü ABD ve Avrupa’dan gelecek öncü imalat ve hizmet sektörü PMI verileri, ekonomik büyüme ile enflasyon arasındaki dengenin yönünü gösterecek.
Haftanın ardından piyasaların odağı 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak Fed toplantısına dönecek. Petrol, tahvil faizleri ve 4 bin dolar eşiği, karar gününe kadar altın fiyatlarının ana yön belirleyicileri olacak.