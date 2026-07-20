Gram altın 6 bin 80 lirada

Ons altındaki düşüş yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altının alış fiyatı 6 bin 79,12 lira, satış fiyatı ise 6 bin 80,07 lira oldu.

Gram altın bir önceki kapanışa göre yüzde 0,21 geriledi. Gün içinde en düşük 6 bin 40,86 lira, en yüksek 6 bin 90,16 lira görüldü.

Çeyrek altının satış fiyatı 9 bin 991 liraya, yarım altının satış fiyatı 19 bin 995 liraya çıktı. Tam altın 39 bin 800 lira, Cumhuriyet altını ise 41 bin 110 liradan satıldı.

Gram altının yönünde ons fiyatının yanı sıra dolar/TL’deki hareket ve perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı belirleyici olacak.