Gram altın 7 bin liraya ons 4540 dolara dayandı, yükselişte sıradaki sınır belli oldu

Ons altında haftalık kazanç yüzde 3,68





Ons altındaki haftalık yükseliş yüzde 3,68 seviyesine ulaşmış durumda. Son bir aylık kazanç yüzde 9,86, son bir yıllık artış ise yüzde 35,90 seviyesinde bulunuyor.

Gram altının aynı dönemlerde ons altından daha yüksek getiri sağlaması, Türkiye'deki fiyatlamada dolar/TL'nin de etkili olduğunu gösteriyor. Gram altın yalnızca ons fiyatına değil, döviz kuruna da bağlı olarak hareket ediyor.