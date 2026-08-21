Gram altın 7 bin liraya ons 4540 dolara dayandı, yükselişte sıradaki sınır belli oldu
Gram altın sabah saatlerinde 6.984 lirayı test ederek 7 bin lira sınırına yalnızca 16 lira kadar yaklaştı. Ons altın 4.500 doların üzerinde kalırken teknik göstergeler yükselişin önünde yeni bir direnç ve kâr satışı riskine işaret ediyor.
Gram altın 7 bin liranın kapısına geldi
Altın piyasasında haftanın son işlem gününe girilirken hareketin merkezine gram altın yerleşti. Sabah saatlerinde 6.984 lirayı test eden gram altın, 7 bin lira eşiğinin hemen altına gelirken ons tarafında da alıcılar gücünü koruyor.
Matriks ekranındaki son verilere göre gram altın saat 06.00 itibarıyla 6.970,47 liradan işlem görüyor. Günlük yükseliş yüzde 0,45 seviyesinde bulunuyor.
Sabah saatlerinde 6.984 lirayı gördü
Gram altında önceki kapanış 6.939,22 lira seviyesindeydi. Yeni güne yükselişle başlayan fiyat sabah saatlerinde 6.931,34 liraya kadar geri çekildikten sonra yönünü yeniden yukarı çevirdi.
Gün içi en yüksek seviye 6.984,03 lira oldu. Böylece gram altın 7 bin liralık psikolojik sınıra yalnızca yaklaşık 16 lira mesafeye kadar geldi.
Bir haftalık kazanç yüzde 4'e ulaştı
Gram altındaki hareket yalnızca sabah saatlerindeki yükselişten ibaret değil. Matriks verilerine göre haftalık kazanç yüzde 4 seviyesine ulaştı.
Geçen haftanın referans seviyesi 6.702,68 lira olurken fiyat 6.970 lira çevresine çıktı. Kısa sürede yaşanan yaklaşık 268 liralık yükseliş, gram altında 7 bin lira sınırının yeniden gündeme gelmesini sağladı.
Bir ayda yüzde 11,74 yükseldi
Gram altının son bir aylık performansı daha da dikkat çekici. Aylık değişim yüzde 11,74 seviyesinde bulunuyor.
Bir ay önce yaklaşık 6.238 lira seviyesinde bulunan gram altının bugün 6.970 liraya yaklaşması, kısa vadeli yükselişin iç piyasada da güçlü şekilde hissedildiğini gösteriyor.
Bir yıldaki artış yüzde 59'u geçti
Uzun vadeli görünümde gram altının yükselişi çok daha belirgin. Son bir yıllık değişim yüzde 59,41 seviyesinde.
Matriks verilerinde yıllık dönem içerisindeki en düşük fiyat 4.358,39 lira, en yüksek fiyat ise 7.771,73 lira olarak görülüyor. Mevcut fiyat zirvenin altında olsa da yıllık getirinin yüzde 59'u aşması altındaki güçlü uzun vadeli hareketi ortaya koyuyor.
Ons altın da 4.500 doların üzerinde
Gram altındaki yükselişin küresel ayağında ons altın bulunuyor. Paylaşılan son verilere göre altının ons fiyatı 4.537,32 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın gün içerisinde 4.508,93 dolara kadar geriledikten sonra 4.543,75 doları gördü. Önceki kapanış ise 4.519,41 dolar seviyesindeydi.
Ons altında haftalık kazanç yüzde 3,68
Ons altındaki haftalık yükseliş yüzde 3,68 seviyesine ulaşmış durumda. Son bir aylık kazanç yüzde 9,86, son bir yıllık artış ise yüzde 35,90 seviyesinde bulunuyor.
Gram altının aynı dönemlerde ons altından daha yüksek getiri sağlaması, Türkiye'deki fiyatlamada dolar/TL'nin de etkili olduğunu gösteriyor. Gram altın yalnızca ons fiyatına değil, döviz kuruna da bağlı olarak hareket ediyor.
Gram altını iki ayrı güç hareket ettiriyor
Türkiye'deki yatırımcı açısından gram altını ons altından ayıran temel nokta burada ortaya çıkıyor. Küresel altın yükselirken dolar/TL'nin de yukarı yönlü hareket etmesi gram fiyatındaki artışı hızlandırabiliyor.
Buna karşılık ons altında geri çekilme yaşansa bile kurdaki yükseliş gram altındaki düşüşü sınırlayabiliyor. Bu nedenle 7 bin lira sınırı açısından yalnızca ons altının değil, dolar/TL'nin seyri de belirleyici olacak.
Teknik görünümde alıcılar hâlâ güçlü
Günlük grafikte ons altın açısından kısa vadeli teknik görünüm yapıcı kalmaya devam ediyor. Fiyat hem 100 günlük basit hareketli ortalamanın hem de Bollinger orta bandının üzerinde bulunuyor.
100 günlük hareketli ortalamanın yaklaşık 4.380 dolar seviyesinde olması, mevcut 4.537 dolarlık fiyatın orta vadeli ortalamanın belirgin biçimde üzerinde kaldığını gösteriyor.
RSI 70 sınırına yaklaşıyor
Yükseliş momentumunu ölçen 14 günlük Göreceli Güç Endeksi 67,54 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, altındaki alım gücünün yüksek kaldığına işaret ediyor.
Ancak göstergenin 70 seviyesine yaklaşması aynı zamanda bir uyarı niteliği taşıyor. Fiyat yükselmeye devam ederse piyasa aşırı alım bölgesine yaklaşabilir ve kısa süreli kâr satışları görülebilir.
Yukarıda 4.585 dolar duvarı var
Ons altın açısından ilk önemli direnç Bollinger üst bandının geçtiği yaklaşık 4.585 dolar seviyesinde bulunuyor. Son fiyat dikkate alındığında altının bu bölgeye ulaşması için yaklaşık 48 dolarlık daha yükseliş gerekiyor.
4.585 doların üzerinde kalıcı fiyatlama oluşması, mevcut yükseliş hareketinin yeni bir ayağa geçmesi açısından teknik görünümü güçlendirebilir. Ancak bu seviye tarihi zirve değil, kısa vadeli ilk önemli direnç konumunda.
4.585 dolar gram altını nereye taşıyabilir?
Ons altının 4.585 dolara yükseldiği ve dolar/TL'nin mevcut seviyesini koruduğu tamamen mekanik bir senaryoda gram altının yaklaşık 7.040-7.045 lira bölgesine çıkması mümkün görünüyor.
Bu bir fiyat tahmini değil. Kurun, piyasa makasının ve iç piyasa fiyatlamasının değişmediği varsayımına dayanıyor. Ancak hesaplama, ons tarafındaki 4.585 dolar testinin gram altında neden 7 bin lira sınırı açısından önemli olduğunu gösteriyor.
Daha güçlü destek 4.380 dolarda 4.528 doların altında daha önemli teknik destek 100 günlük basit hareketli ortalamanın bulunduğu 4.380 dolar çevresinde yer alıyor. Daha derin bir düzeltmede Bollinger orta bandının geçtiği yaklaşık 4.252 dolar izlenecek. Bollinger alt bandı ise 3.915 dolar civarında bulunuyor ve mevcut görünümde daha uzak bir yapısal destek olarak öne çıkıyor.
Gram altında şimdi iki sınır izlenecek
Haftanın son işlem gününde Türk yatırımcı açısından ilk rakam 7 bin lira. Gram altının bu seviyenin üzerine çıkıp kalıcı olup olmayacağı iç piyasadaki yükselişin gücünü gösterecek.
Küresel tarafta ise 4.585 dolar ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor. Aşağıda 4.528 dolar korunurken yukarıda 4.585 doların aşılması, ons altındaki yükselişin devamına ve gram altında 7 bin liranın üzerindeki fiyatların daha sık görülmesine zemin hazırlayabilir.
Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler, ABD tahvil faizleri, doların küresel seyri ve dolar/TL önümüzdeki dönemde bu iki seviyenin hangi yönde kırılacağını belirleyecek temel değişkenler olacak.