Altın neden bu kadar hızlı tepki verdi?





Altın faiz getirisi sağlamadığı için ABD faizlerinin yükselmesi, tahvil ve mevduat gibi faizli araçları değerli metal karşısında daha cazip hâle getiriyor.

İstihdamın zayıflaması ise Fed’in yeni bir faiz artışına gitmeden önce daha uzun süre bekleyebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Bu nedenle açık iş sayısının beklentilerin altında kalması, Fed’in yeniden faiz artıracağı endişesini bir miktar azalttı ve altına yeni alım getirdi.