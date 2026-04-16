Gümüş 80 dolara dayandı: Gözler kritik dirençte
ABD-İran hattında yumuşayan jeopolitik riskler ve zayıflayan dolar, gümüş fiyatlarını 80 dolar sınırına taşıdı.
Küresel piyasalarda gümüş fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi. Ons fiyatı 78-80 dolar bandında dalgalanırken, yatırımcılar kritik 80 dolar seviyesinin aşılmasını yakından izliyor.
Ancak yıl başındaki zirvelerin hâlâ altında kalıyor. ABD ile İran arasında yeniden müzakere ihtimali, piyasalarda rahatlama sağladı. Bu gelişme, değerli metallere olan talebi artırdı. ABD dolarındaki zayıflama gümüşü destekledi.
Petrol fiyatlarındaki gerileme de enflasyon baskısını azalttı. 2026’da gümüşte üst üste altıncı yıl arz açığı bekleniyor. Yaklaşık 67 milyon ons açık öngörülüyor.
Güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve elektronik sektörleri talebi artırıyor. Gümüş, önemli direnç bölgesi olan 78-80 dolar aralığını test ediyor.
Trend yukarı yönlü sinyaller veriyor. 80 doların aşılması halinde 83-89 dolar bandı gündeme gelebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 78 dolar seviyesi destek olarak izleniyor. Piyasalarda odak noktası 80 dolar eşiği. Bu seviyenin aşılması, yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir.