Gümüş 80 dolara dayandı: Gözler kritik dirençte

ABD-İran hattında yumuşayan jeopolitik riskler ve zayıflayan dolar, gümüş fiyatlarını 80 dolar sınırına taşıdı.

Giray Topçular
Gümüş 80 dolara dayandı: Gözler kritik dirençte - Resim: 1

ABD-İran hattında yumuşayan jeopolitik riskler ve zayıflayan dolar, gümüş fiyatlarını 80 dolar sınırına taşıdı.

Gümüş 80 dolara dayandı: Gözler kritik dirençte - Resim: 2

Küresel piyasalarda gümüş fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi. Ons fiyatı 78-80 dolar bandında dalgalanırken, yatırımcılar kritik 80 dolar seviyesinin aşılmasını yakından izliyor.

Gümüş 80 dolara dayandı: Gözler kritik dirençte - Resim: 3

Ancak yıl başındaki zirvelerin hâlâ altında kalıyor. ABD ile İran arasında yeniden müzakere ihtimali, piyasalarda rahatlama sağladı. Bu gelişme, değerli metallere olan talebi artırdı. ABD dolarındaki zayıflama gümüşü destekledi.

Gümüş 80 dolara dayandı: Gözler kritik dirençte - Resim: 4

Petrol fiyatlarındaki gerileme de enflasyon baskısını azalttı. 2026’da gümüşte üst üste altıncı yıl arz açığı bekleniyor. Yaklaşık 67 milyon ons açık öngörülüyor.

Gümüş 80 dolara dayandı: Gözler kritik dirençte - Resim: 5

Güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve elektronik sektörleri talebi artırıyor. Gümüş, önemli direnç bölgesi olan 78-80 dolar aralığını test ediyor. 

Gümüş 80 dolara dayandı: Gözler kritik dirençte - Resim: 6

Trend yukarı yönlü sinyaller veriyor. 80 doların aşılması halinde 83-89 dolar bandı gündeme gelebilir.

Gümüş 80 dolara dayandı: Gözler kritik dirençte - Resim: 7

Aşağı yönlü hareketlerde ise 78 dolar seviyesi destek olarak izleniyor. Piyasalarda odak noktası 80 dolar eşiği. Bu seviyenin aşılması, yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir.

