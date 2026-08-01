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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik

Gümüş, temmuz ayını kayıpla kapattıktan sonra ağustosa 58 doların altında başladı. Gram gümüşte 88 lira çevresindeki fiyat korunurken yatırımcının önünde destek seviyeleri, banka tahminleri ve arz açığının şekillendirdiği yeni bir yol haritası var.

Murat Ali Oral
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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 1

Ağustos 58 doların altında başladı


Gümüşün ons fiyatı yeni aya 57–58 dolar bandında girerken, haziran ve temmuz boyunca görülen sert dalgalanma yatırımcının temkinli kalmasına neden oldu.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 2

Temmuz ayında yaklaşık yüzde 3,2 değer kaybeden gümüş, güçlü yükselişlerin ardından gelen kâr satışlarının etkisini üzerinden atamadı.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 3

Kısa vadeli kayba rağmen gümüşün ons fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 yukarıda bulunuyor.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 4

Türkiye’de gram gümüş 88,5 lira çevresinde işlem görürken, yerel fiyatın yönünü hem ons gümüş hem de dolar kuru belirliyor.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 5

İlk sınav 56–60 dolar aralığında

Teknik görünümde 57 dolar çevresi, ağustos ayının ilk günlerinde satışların karşılanıp karşılanamayacağını gösterecek kısa vadeli tutunma alanı olarak izleniyor.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 6

Gümüşün 56 doların altına kalıcı biçimde inmesi, düzeltmenin derinleşmesine ve yatırımcıların daha düşük fiyatlardan destek aramasına yol açabilir.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 7

Fiyatın yeniden 58,8 doların üzerine çıkması, temmuzun son günlerinde kaybedilen ivmenin geri kazanılması açısından ilk olumlu işaret olacak.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 8

Gümüş yatırımcısının önündeki en güçlü psikolojik eşik 60 dolar olurken, bu seviyenin aşılması kısa vadeli görünümü yeniden yukarı çevirebilir.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 9

60 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 62–65 dolar bandı yeni hedef bölgesi haline gelebilir ancak volatilitenin yüksek kalması bekleniyor.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 10

Bankaların gümüş hesabı ayrışıyor

Gümüşte mevcut fiyatla kurum tahminleri arasındaki geniş fark, piyasanın yılın kalanında sert yön değişimlerine açık olduğunu gösteriyor.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 11

Güncel analist beklentilerinin ortalaması, gümüşün 2026 yılını yaklaşık 72 dolarlık ortalama fiyatla tamamlayabileceğine işaret ediyor.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 12

J.P. Morgan ise sanayi talebi ve yatırım ilgisini gerekçe göstererek 2026 yılı için ortalama 81 dolarlık daha güçlü bir tahmin paylaşıyor.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 13

Mevcut fiyat ile 81 dolarlık tahmin arasında 20 doların üzerinde fark bulunması, yükseliş potansiyeli kadar beklentilerin gerçekleşmeme riskini de büyütüyor.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 14

Altın-gümüş oranının 70 çevresinde bulunması, gümüşün altına kıyasla ucuz kalıp kalmadığına yönelik tartışmayı yeniden gündeme taşıyor.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 15

Arz açığı fiyatın tabanını koruyor

Küresel gümüş piyasasında arzın talebi karşılayamamasıyla oluşan açığın 2026 yılında 46,3 milyon onsa ulaşması bekleniyor.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 16

Böylece gümüş piyasası üst üste altıncı yılı arz açığıyla geçirirken, yer üstü stoklardan yapılan satışlar fiziksel piyasadaki dengeyi giderek daha hassas hale getiriyor.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 17

Fiziki külçe ve sikke talebinin yüzde 20 artarak 227 milyon onsa çıkacağı beklentisi, bireysel yatırımcı ilgisinin güçlü kaldığını gösteriyor.

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Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik - Resim: 18

Sanayi talebinde sınırlı gerileme beklense de arz açığı ve yatırım talebi tabanı desteklerken, ağustos ayındaki yönü 56–60 dolar aralığından gelecek kırılma belirleyecek.

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