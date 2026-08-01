Gümüş ağustosa kayıpla girdi, yeni yön için iki eşik
Gümüş, temmuz ayını kayıpla kapattıktan sonra ağustosa 58 doların altında başladı. Gram gümüşte 88 lira çevresindeki fiyat korunurken yatırımcının önünde destek seviyeleri, banka tahminleri ve arz açığının şekillendirdiği yeni bir yol haritası var.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ağustos 58 doların altında başladı
Gümüşün ons fiyatı yeni aya 57–58 dolar bandında girerken, haziran ve temmuz boyunca görülen sert dalgalanma yatırımcının temkinli kalmasına neden oldu.
Temmuz ayında yaklaşık yüzde 3,2 değer kaybeden gümüş, güçlü yükselişlerin ardından gelen kâr satışlarının etkisini üzerinden atamadı.
Kısa vadeli kayba rağmen gümüşün ons fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 yukarıda bulunuyor.
Türkiye’de gram gümüş 88,5 lira çevresinde işlem görürken, yerel fiyatın yönünü hem ons gümüş hem de dolar kuru belirliyor.
İlk sınav 56–60 dolar aralığında
Teknik görünümde 57 dolar çevresi, ağustos ayının ilk günlerinde satışların karşılanıp karşılanamayacağını gösterecek kısa vadeli tutunma alanı olarak izleniyor.
Gümüşün 56 doların altına kalıcı biçimde inmesi, düzeltmenin derinleşmesine ve yatırımcıların daha düşük fiyatlardan destek aramasına yol açabilir.
Fiyatın yeniden 58,8 doların üzerine çıkması, temmuzun son günlerinde kaybedilen ivmenin geri kazanılması açısından ilk olumlu işaret olacak.
Gümüş yatırımcısının önündeki en güçlü psikolojik eşik 60 dolar olurken, bu seviyenin aşılması kısa vadeli görünümü yeniden yukarı çevirebilir.
60 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 62–65 dolar bandı yeni hedef bölgesi haline gelebilir ancak volatilitenin yüksek kalması bekleniyor.
Bankaların gümüş hesabı ayrışıyor
Gümüşte mevcut fiyatla kurum tahminleri arasındaki geniş fark, piyasanın yılın kalanında sert yön değişimlerine açık olduğunu gösteriyor.
Güncel analist beklentilerinin ortalaması, gümüşün 2026 yılını yaklaşık 72 dolarlık ortalama fiyatla tamamlayabileceğine işaret ediyor.
J.P. Morgan ise sanayi talebi ve yatırım ilgisini gerekçe göstererek 2026 yılı için ortalama 81 dolarlık daha güçlü bir tahmin paylaşıyor.
Mevcut fiyat ile 81 dolarlık tahmin arasında 20 doların üzerinde fark bulunması, yükseliş potansiyeli kadar beklentilerin gerçekleşmeme riskini de büyütüyor.
Altın-gümüş oranının 70 çevresinde bulunması, gümüşün altına kıyasla ucuz kalıp kalmadığına yönelik tartışmayı yeniden gündeme taşıyor.
Arz açığı fiyatın tabanını koruyor
Küresel gümüş piyasasında arzın talebi karşılayamamasıyla oluşan açığın 2026 yılında 46,3 milyon onsa ulaşması bekleniyor.
Böylece gümüş piyasası üst üste altıncı yılı arz açığıyla geçirirken, yer üstü stoklardan yapılan satışlar fiziksel piyasadaki dengeyi giderek daha hassas hale getiriyor.
Fiziki külçe ve sikke talebinin yüzde 20 artarak 227 milyon onsa çıkacağı beklentisi, bireysel yatırımcı ilgisinin güçlü kaldığını gösteriyor.
Sanayi talebinde sınırlı gerileme beklense de arz açığı ve yatırım talebi tabanı desteklerken, ağustos ayındaki yönü 56–60 dolar aralığından gelecek kırılma belirleyecek.