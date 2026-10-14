Gümüş altından daha sert yükselebilir: Fiziksel arz alarm veriyor
Son iki ayın en dip seviyesini test eden ons gümüş yüzde 1,14'lük düşüşle 58,48 dolara gerilerken gram gümüş de 93,77 lira seviyesinde bulunuyor. Gözler kritik seviyelere çevrilirken Sprott Araştırma ve Yatırım Stratejisi Direktörü Kenny Zhu, gümüşün altından daha hızlı yükselebileceği uyarısında bulundu.
Altın ve gümüş aynı değerli metal grubunda yer alsa da fiyatlarını belirleyen dinamikler önemli ölçüde farklılaşıyor. Sprott Araştırma ve Yatırım Stratejisi Direktörü Kenny Zhu da gümüşün altından daha sert fiyat hareketleri yaşayabildiği üç temel neden açıkladı.
1-Gümüş talebinin yarısından fazlası sanayiden geliyor
Zhu'ya göre küresel gümüş talebinin yüzde 50 ila 60'ı güneş panelleri ve elektronik bileşenler gibi endüstriyel uygulamalardan kaynaklanıyor. Yatırım amaçlı talebin payı ise yüzde 40 ila 50 arasında değişiyor.
Bu nedenle gümüş, altından farklı olarak sanayi üretimindeki gelişmelere de duyarlı hareket ediyor. Üstelik endüstriyel talep, fiyat artışlarına her zaman hızlı tepki vermiyor.
2-Fiyat yükselse de üretim kolayca artmıyor
Gümüş arzını sınırlayan bir diğer unsur, metalin büyük ölçüde bakır ve altın gibi diğer madenlerin üretimi sırasında yan ürün olarak elde edilmesi.
Zhu, gümüş fiyatları yükselse bile madencilik şirketlerinin üretim kararlarını çoğunlukla ana faaliyet gösterdikleri metallere göre aldığını belirtti. Dolayısıyla gümüşe yönelik talep artsa da maden arzının aynı hızda genişlemesi mümkün olmayabiliyor.
3-Fiziksel arzda sıkışma fiyatları hızlandırabilir
Üçüncü faktör ise piyasada fiilen satın alınabilecek gümüş miktarının sınırlı olması. Zhu'ya göre yatırımcı ilgisinin hızla yükseldiği dönemlerde, özellikle gümüş ETF'lerine güçlü para girişleri yaşanması halinde, mevcut fiziksel arz talebi karşılamakta zorlanabiliyor.
Bu durum, fiyat artışlarının kendi kendini beslediği ve yükselişin giderek hızlandığı hareketlere yol açabiliyor.
Gümüşte yeni bir yükseliş dalgası mümkün mü?
Zhu, Ocak 2026'ya kadar yaşanan hızlı yükselişi örnek göstererek benzer arz sıkışmalarının yeniden ortaya çıkabileceğini ifade etti.
Ancak güçlü sanayi talebi ve sınırlı arz, fiyatların sürekli yükseleceği anlamına gelmiyor. Yatırımcı akımlarının yön değiştirmesi veya sanayi talebinin zayıflaması da gümüşte sert dalgalanmalara neden olabilir.