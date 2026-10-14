Gümüş altından daha sert yükselebilir: Fiziksel arz alarm veriyor

1-Gümüş talebinin yarısından fazlası sanayiden geliyor

Zhu'ya göre küresel gümüş talebinin yüzde 50 ila 60'ı güneş panelleri ve elektronik bileşenler gibi endüstriyel uygulamalardan kaynaklanıyor. Yatırım amaçlı talebin payı ise yüzde 40 ila 50 arasında değişiyor.

Bu nedenle gümüş, altından farklı olarak sanayi üretimindeki gelişmelere de duyarlı hareket ediyor. Üstelik endüstriyel talep, fiyat artışlarına her zaman hızlı tepki vermiyor.