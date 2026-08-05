Gümüş beklenen eşiği geçti, gram fiyatları izleniyor
Gümüşün ons fiyatı 60 dolar eşiğini aşarak son dönemin en kritik kırılmasını yaptı. Dolar/TL’nin desteğiyle gram gümüş 93 lira sınırına yaklaştı. ABD verileri öncesinde yatırımcı şimdi hem yeni hedefleri hem de olası geri çekilme riskini izliyor.
60 dolar neden bu kadar önemli?
Gümüşte uzun süredir beklenen eşik sonunda aşıldı. Ons fiyatın 60 doların üzerine çıkması, yalnızca günlük bir yükseliş değil; piyasanın yeni bir fiyat bölgesine geçtiğine işaret eden kritik bir kırılma olarak görülüyor.
Bu seviye hem psikolojik hem de teknik açıdan önem taşıyor. Çünkü yatırımcıların önemli bölümü son haftalarda “önce 60 dolar aşılsın” yaklaşımıyla hareket ediyordu. Şimdi asıl soru, bu hareketin kalıcı olup olmayacağı.
Gümüşte bugün ne oldu?
Gümüşün ons fiyatı yüzde 1,9’luk yükselişle 60,75 dolara kadar çıktı. Böylece son dönemde defalarca test edilen 60 dolar eşiği yukarı geçilmiş oldu.
Aynı saatlerde altının ons fiyatı da 4 bin 127 doların üzerinde seyretti. Değerli metallerdeki bu eş zamanlı güçlenme, yatırımcı ilgisinin yalnızca altına değil gümüşe de kaydığını gösterdi.
Yükselişi ne tetikledi?
Piyasadaki en önemli destek unsurlarından biri, ABD’den gelen yumuşama sinyali oldu. İş gücü piyasasında görülen ivme kaybı, Fed’in yeni faiz artışında daha temkinli davranabileceği beklentisini güçlendirdi.
Faiz artışı ihtimalinin zayıflaması, doların baskısını azaltırken faiz getirisi olmayan değerli metallere destek verdi. Gümüş de bu iklimde yukarı yönlü hareketten güçlü biçimde yararlandı.
Bu kırılma neden farklı?
Gümüşte daha önce de sert yükselişler görüldü. Ancak bu kez 60 doların aşılması, yalnızca ani bir atak değil; güçlü beklentilerle desteklenen daha geniş bir fiyatlama alanına işaret ediyor.
Üstelik gümüş, altına göre daha oynak bir metal olduğu için kritik seviyelerin aşılması hareketi hızlandırabiliyor. Bu nedenle 60 doların üzerindeki kalıcılık, daha yukarı hedeflerin daha yüksek sesle konuşulmasına yol açabilir.
Gram gümüşte tablo ne?
Türkiye’de yatırımcı açısından asıl önemli başlıklardan biri gram fiyatı. Ons gümüşün 60,64 dolar ve dolar/TL’nin 47,57 seviyesinde olduğu hesaplamada gram gümüşün teorik karşılığı yaklaşık 92,8 liraya ulaşıyor.
Serbest piyasa ve fiziki işlemlerde alış-satış farkı nedeniyle fiyatlar küçük değişiklikler gösterebilir. Buna rağmen genel tablo, gram gümüşün 93 lira sınırına dayandığını gösteriyor.
Gram gümüşte hangi seviyeler öne çıkıyor?
Mevcut kur korunursa ons gümüşteki her yeni yükseliş gram fiyatına da hızlı yansıyacak. Yaklaşık hesapla ons fiyatının 62 dolara çıkması gram gümüşte 95 lira civarını gündeme getirebilir.
Ons fiyatının 65 dolara yönelmesi halinde gram gümüşte 99-100 lira bandı daha güçlü konuşulmaya başlanır. Daha iddialı 70 dolar senaryosunda ise gram fiyatı 107 lira civarına yaklaşabilir.
Bundan sonra hangi rakamlar izlenecek?
Kısa vadede ilk kritik eşik 61-62 dolar bandı olacak. Gümüş bu bölgeyi de aşarsa piyasada 65 dolar seviyesi daha sık telaffuz edilmeye başlayabilir.
60 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, yeni alımların devamını getirebilir. Ancak yükselişin sağlıklı sayılabilmesi için yalnızca gün içi atak değil, kapanışların da bu bölgenin üzerinde gelmesi gerekecek.
Yatırımcı için en büyük risk ne?
En büyük risk, ABD’den yeniden güçlü veri gelmesi. Özellikle istihdam veya enflasyon rakamlarının beklentilerden güçlü gelmesi, Fed’in sıkı duruşunu yeniden öne çıkarabilir.
Bu durumda dolar güçlenebilir, tahvil faizleri yükselebilir ve gümüşte kâr satışları görülebilir. Gümüşün yüksek oynaklığı nedeniyle geri çekilmeler altına göre daha sert yaşanabilir.
Gümüşü altından ayıran unsurlar
Gümüş yalnızca güvenli liman değil, aynı zamanda sanayi metali özelliği de taşıyor. Elektronikten güneş panellerine kadar geniş kullanım alanı, fiyat hareketinin sadece finansal beklentilerle sınırlı kalmamasını sağlıyor.
Bu nedenle gümüşte yükseliş, bazen altından daha hızlı ve daha sert olabiliyor. Yatırımcı için fırsat da burada, risk de burada başlıyor.
Şimdi gözler hangi verilerde?
Piyasa bundan sonraki yönü belirlemek için ABD’den gelecek verileri izleyecek. Özel sektör istihdamı, tarım dışı istihdam ve enflasyon başlıkları gümüşteki son yükselişin kalıcı olup olmayacağını belirleyebilir.
Eğer veriler ekonomide daha belirgin yavaşlamaya işaret ederse gümüşte yukarı hareketin devamı gündeme gelebilir. Tersi durumda 60 doların üzerindeki hareketin ne kadar güçlü olduğu yeniden test edilecek.