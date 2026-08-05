Gümüş beklenen eşiği geçti, gram fiyatları izleniyor

60 dolar neden bu kadar önemli?

Gümüşte uzun süredir beklenen eşik sonunda aşıldı. Ons fiyatın 60 doların üzerine çıkması, yalnızca günlük bir yükseliş değil; piyasanın yeni bir fiyat bölgesine geçtiğine işaret eden kritik bir kırılma olarak görülüyor.

Bu seviye hem psikolojik hem de teknik açıdan önem taşıyor. Çünkü yatırımcıların önemli bölümü son haftalarda “önce 60 dolar aşılsın” yaklaşımıyla hareket ediyordu. Şimdi asıl soru, bu hareketin kalıcı olup olmayacağı.