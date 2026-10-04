Gümüş fiyatları çakıldı: Hem iç piyasada hem küresel pazarda kayıp büyüdü
Gümüş fiyatlarında satış baskısı hızlanırken ons fiyatı 60 dolar sınırına kadar geriledi. Yükselen tahvil faizleri ve Fed'e ilişkin beklentiler beyaz metal üzerinde baskı oluştururken, yatırımcıların gözü kritik desteğe çevrildi. Dev bankaların önümüzdeki döneme ilişkin tahminlerinde ise ciddi ayrışmalar görüldü.
Gümüş fiyatlarında satış baskısı devam ediyor. Ons gümüş 60,36 dolar seviyesine kadar gerilerken gümüşün gramı ise ise 95,40 TL civarına çekildi.
Yükselen ABD tahvil faizleri, güçlü dolar ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler değerli metaller üzerinde baskı oluştururken gümüş, son aylardaki zirvelerden belirgin şekilde uzaklaştı.
60 dolar kritik eşikti
Eylül ayında 66 doları test eden ons gümüş, ay sonunda 64 doların üzerinde tutunmaya çalışsa da gelen satışlarla 60 dolar sınırına kadar çekildi.
Üç aylık görünümde ise daha geniş bir dalgalanma yaşandı.
Kazançlar silindi
Temmuz başlarında 55 dolar civarında olan gümüş, ağustos ayında 67 dolar sınırına kadar yükselerek 20 ayın en dinamik artışlarından birine imza atmıştı. Ancak ağustos sonundan itibaren sanayi talebindeki yavaşlama sinyalleri ve küresel makroekonomik baskılarla kazançların önemli bir kısmı silindi.
Dev bankalar gümüş için ne bekliyor?
Gümüşteki sert dalgalanmaya rağmen büyük yatırım bankalarının tahminleri mevcut fiyatın üzerinde seviyelere işaret ediyor.
-J.P. Morgan, 2026'nın son çeyreği için ons gümüş tahminini 63 dolar, 2027 yılı ortalamasını ise 63,90 dolar seviyesinde tutuyor.
-UBS, gümüşün Aralık 2026'da 70 dolara, 2027'nin ikinci yarısında ise 80 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
-HSBC'nin 2026 yıl sonu hedefi 70 dolar olurken banka, 2027 yıl sonu için 65 dolar tahmininde bulunuyor.
-En yüksek beklentilerden biri Goldman Sachs'tan gelirken, banka uzun vadeli arz dinamiklerine dikkat çekerek gümüş için 85-100 dolar aralığını öngörüyor.
Düşüşü ne durdurabilir?
Gümüşün kısa vadeli yönünde ise ABD'den gelecek enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin mesajları belirleyici olacak.
Enflasyonun yüksek kalması ve tahvil faizlerinin yükselişi satışların derinleşme ihtimalini, enflasyonda soğuma ve Fed'den gelebilecek güvercin mesajlar ise gümüşdeki baskıyı hafifletebilir.