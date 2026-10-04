Gümüş fiyatları çakıldı: Hem iç piyasada hem küresel pazarda kayıp büyüdü

60 dolar kritik eşikti

Eylül ayında 66 doları test eden ons gümüş, ay sonunda 64 doların üzerinde tutunmaya çalışsa da gelen satışlarla 60 dolar sınırına kadar çekildi.

Üç aylık görünümde ise daha geniş bir dalgalanma yaşandı.