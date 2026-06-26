Gümüş fiyatları Fed'in faiz silahıyla 56 doların altına çakıldı

Mayıs ayı enflasyon verileri Fed'i zorluyor

Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi manşet enflasyonun yıllık yüzde 4,2 olduğunu gösterdi. Bu oran Nisan 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye. Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde yıllık yüzde 2,9'a yükseldi. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi de Mayıs'ta yıllık yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Nisan ayında bu oran yüzde 3,3 seviyesindeydi. Tüm bu veriler enflasyonun kontrol altına alınamadığını gösteriyor. Yatırımcılar artık Fed'in nasıl bir tepki vereceğini sorguluyor.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar bu yıl en az bir faiz artışı ihtimalini yüzde 81,7 olarak fiyatlıyor. Orta Doğu savaşı başlamadan önce piyasalar iki faiz indirimi bekliyordu. Beklentilerdeki bu keskin dönüş emtia piyasalarında satış dalgasına yol açtı. Gümüş bu satış dalgasından en çok etkilenen kalemlerden biri oldu.