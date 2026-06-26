Gümüş fiyatları Fed'in faiz silahıyla 56 doların altına çakıldı
Gümüş fiyatları Fed'in faiz artışı beklentileriyle 56 doların altına indi. Yüksek enflasyon ve Williams'ın açıklamaları gümüşü baskılıyor. Teknik görünüm zayıf, destek seviyeleri 55,63 ve 53,35 dolarda. Fed faiz artıracak mı?
Orta Doğu'da savaş başlayalı aylar oldu. O günden beri enerji fiyatları yukarı fırladı, enflasyon da peşinden sürüklendi. Şimdi bu dalga doğrudan Fed'in kapısına dayandı. Merkez bankası faiz artırma seçeneğini yeniden masaya yatırdı. Gümüş gibi getirisi olmayan varlıklar ise bu rüzgarın en sert estiği liman oldu. Cuma günü Asya seansında ons başına 56.50 dolara kadar gerileyen gümüş, yüzde 2,5'lik bir düşüşle haftayı kapatmaya hazırlanıyor. Peki getirisi olmayan bu metalin önümüzdeki günlerde kaderi ne olacak?
New York Fed Başkanı John Williams Perşembe günü yaptığı konuşmada enflasyon baskılarının yüksek olduğunu söyledi. Williams para politikasının bu ortamda iyi konumlandığını belirtti. Fed yetkilisi fiyatların 2028'den önce yüzde 2 hedefine dönmeyeceğini ifade etti. Bu açıklamalar piyasalardaki faiz artışı bahislerini daha da güçlendirdi. Gümüş gibi getirisi olmayan varlıklar bu söylemden doğrudan etkilendi.
Mayıs ayı enflasyon verileri Fed'i zorluyor
Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi manşet enflasyonun yıllık yüzde 4,2 olduğunu gösterdi. Bu oran Nisan 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye. Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde yıllık yüzde 2,9'a yükseldi. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi de Mayıs'ta yıllık yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Nisan ayında bu oran yüzde 3,3 seviyesindeydi. Tüm bu veriler enflasyonun kontrol altına alınamadığını gösteriyor. Yatırımcılar artık Fed'in nasıl bir tepki vereceğini sorguluyor.
CME FedWatch verilerine göre piyasalar bu yıl en az bir faiz artışı ihtimalini yüzde 81,7 olarak fiyatlıyor. Orta Doğu savaşı başlamadan önce piyasalar iki faiz indirimi bekliyordu. Beklentilerdeki bu keskin dönüş emtia piyasalarında satış dalgasına yol açtı. Gümüş bu satış dalgasından en çok etkilenen kalemlerden biri oldu.
Teknik göstergeler düşüşün devam edebileceğini söylüyor
Gümüş fiyatı 20 günlük üstel hareketli ortalamasının oldukça altında işlem görüyor. Bu ortalama şu anda 65,82 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyat bu seviyenin altında kaldığı sürece yükseliş denemeleri satış fırsatı olarak görülüyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 27,45 seviyesinde. Bu seviye aşırı satım bölgesine işaret ediyor. Teknik analizler düşüş hızının yavaşlayabileceğini söylüyor. Ancak ana yön aşağı yönde.
Destek seviyeleri açısından ilk kritik eşik 55,63 dolar. Bu seviye 24 Haziran'daki en düşük seviye. Gümüş bu seviyenin altına inerse sırada 53,35 dolar var. Bu seviye 28 Kasım'daki dip seviyeye denk geliyor. O seviyenin de kırılması psikolojik 50 dolar seviyesini gündeme getirebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 61,01 dolar ilk engel. Bu seviye 23 Mart'taki düşük seviye. Bu seviye aşılırsa ikinci direnç 20 günlük EMA olan 65,82 dolar.
Yatırımcılar önümüzdeki haftalarda açıklanacak istihdam verilerine odaklanacak. Bu veriler Fed'in Temmuz toplantısındaki kararını şekillendirebilir. Gümüş fiyatlarındaki bu düşüş sadece teknik seviyelerin ötesinde bir anlam taşıyor. Orta Doğu'daki jeopolitik riskler enerji fiyatlarını beslemeye devam ediyor. Fed yetkililerinin şahin söylemleri yatırımcıların güvenli liman arayışını değiştiriyor. Altın gibi gümüş de faiz artışı ortamında cazibesini yitiriyor.
Geçen hafta gümüş fiyatları yüzde 8 civarında değer kaybetti. Bu hafta kayıpların devam edip etmeyeceği merak konusu. Analistler Fed'in atacağı adımların emtia piyasaları üzerindeki etkisini yakından izliyor.