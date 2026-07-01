Gümüş fiyatları Hürmüz gerilimiyle sert düştü
Gümüş fiyatları artan Hürmüz Boğazı gerilimi ve Fed faiz politikası endişeleriyle sert düşüş yaşadı. Kritik tarım dışı istihdam verisi yönü değiştirecek mi?Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları, Hürmüz Boğazı çevresindeki enerji arzı risklerinin Fed faiz beklentilerini yeniden güçlendirmesiyle 58 doların altına geriledi. Spot gümüş, Asya işlemlerinde ons başına 58 dolar seviyesinin biraz altında fiyatlandı ve Gümüş günlük bazda yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.
Piyasada satış baskısı, ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelere yönelik soru işaretleriyle arttı. Yatırımcılar, Doha’da arabulucular üzerinden yürütülmesi beklenen temasların enerji piyasasındaki tansiyonu düşürüp düşürmeyeceğini izliyor.
Gümüş fiyatları açısından ana risk yalnızca petrol kaynaklı değil. Petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş, ABD enflasyon görünümünü bozabilir ve Fed’in yeniden sıkılaşma ihtimalini güçlendirebilir.
Hürmüz Boğazı Fed beklentilerini etkiliyor
Hürmüz Boğazı, küresel enerji akışında kritik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Bölgedeki olası bir ücret sistemi, nakliye kesintisi veya yeni askeri gerilim petrol fiyatlarını yeniden yukarı çekebilir.
Enerji fiyatlarında kalıcı yükseliş, ABD’de enflasyon beklentilerini yukarı taşıyabilir. Böyle bir senaryo, Fed’in yıl içinde faiz artırımına gitme ihtimalini piyasa fiyatlamalarına yeniden sokabilir.
Gümüş fiyatları normal koşullarda güvenli liman talebinden destek alabilir. Ancak faiz beklentilerinin yükseldiği dönemlerde bu destek zayıflıyor.
Altın gibi gümüş de faiz getirisi sağlamıyor. Bu nedenle yatırımcılar nakit ve tahvil getirilerinin yükseldiği dönemlerde değerli metallere daha temkinli yaklaşıyor.
ABD verileri Gümüş için yeni test olacak
Gümüş fiyatları için günün ikinci ana başlığı ABD ekonomik verileri olacak. Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak ADP özel sektör istihdam raporunu ve haziran ayı ISM imalat PMI verisini izleyecek.
Takvimlerde özel sektör istihdamının yaklaşık 118 bin kişi artması bekleniyor. Mayıs ayında ADP özel sektör istihdamı 122 bin kişi artmıştı.
ISM imalat endeksinin ise 54 seviyesine yakın kalacağı tahmin ediliyor. Verinin güçlü gelmesi, ABD ekonomisinin faiz indirimi beklentilerini destekleyecek kadar yavaşlamadığı algısını güçlendirebilir.
ABD verileri Gümüş için yeni test olacak
Gümüş fiyatları için günün ikinci ana başlığı ABD ekonomik verileri olacak. Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak ADP özel sektör istihdam raporunu ve haziran ayı ISM imalat PMI verisini izleyecek.
Takvimlerde özel sektör istihdamının yaklaşık 118 bin kişi artması bekleniyor. Mayıs ayında ADP özel sektör istihdamı 122 bin kişi artmıştı.
İşgücü piyasası tarafında son veri seti Fed içindeki şahin görüşlere alan açtı. Mayıs ayı açık iş pozisyonları yaklaşık 7,6 milyon seviyesinde kaldı ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Bu tablo piyasalar için karmaşık bir denge yaratıyor. Ekonomi politika gevşemesi gerektirecek kadar zayıf görünmüyor, ancak enflasyon riski de tamamen ortadan kalkmış değil.
Tarım dışı istihdam ana eşik olacak
Perşembe günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, gümüş fiyatları için haftanın ana kırılım noktası olacak. Güçlü bir istihdam verisi, daha uzun süre yüksek faiz temasını destekleyebilir.
Böyle bir fiyatlama, dolar ve ABD tahvil getirileri üzerinden Gümüş üzerinde baskı yaratabilir. Zayıf bir veri ise gümüş fiyatları için kısa vadeli dengelenme alanı açabilir.
Piyasa, Fed’in faiz patikasını yalnızca enflasyon verileri üzerinden okumuyor. İstihdam, üretim ve ücret göstergeleri de değerli metallerde yön belirleyen ana değişkenler arasında yer alıyor.
Gümüş fiyatları bu nedenle jeopolitik risk ile makro veri takvimi arasında sıkışmış durumda. Hürmüz kaynaklı petrol riski enflasyon kanalını, ABD verileri ise faiz beklentisi kanalını etkiliyor.
Sanayi talebi kısa vadede yeterli destek üretmedi
Gümüş piyasasının uzun vadeli hikayesi tamamen bozulmuş değil. Elektrifikasyon, güneş enerjisi ve sanayi kullanımı gümüş talebi için yapısal destek sağlamayı sürdürüyor.
Ancak kısa vadeli fiyatlama arz-talep beklentilerinden çok makro gelişmelere bağlı ilerliyor. Orta Doğu diplomasisindeki belirsizlik, petrol kaynaklı enflasyon riski ve Fed’in temkinli duruşu alıcıları sınırlıyor.
Gümüş fiyatları için 58 dolar eşiğinin altındaki hareket, yatırımcıların risk yönetimini yeniden öne çıkardığını gösteriyor. Kalıcı toparlanma için enerji fiyatlarında gerileme, ABD verilerinde yumuşama veya Fed beklentilerinde gevşeme gerekiyor.
Yakın vadede Gümüş tarafında tepki yükselişleri görülebilir. Ancak petrol ve faiz baskısı hafiflemeden yükselişlerin kalıcı olup olmayacağı belirsiz kalacak.