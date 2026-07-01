Gümüş fiyatları Hürmüz gerilimiyle sert düştü

Tarım dışı istihdam ana eşik olacak

Perşembe günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, gümüş fiyatları için haftanın ana kırılım noktası olacak. Güçlü bir istihdam verisi, daha uzun süre yüksek faiz temasını destekleyebilir.

Böyle bir fiyatlama, dolar ve ABD tahvil getirileri üzerinden Gümüş üzerinde baskı yaratabilir. Zayıf bir veri ise gümüş fiyatları için kısa vadeli dengelenme alanı açabilir.

Piyasa, Fed’in faiz patikasını yalnızca enflasyon verileri üzerinden okumuyor. İstihdam, üretim ve ücret göstergeleri de değerli metallerde yön belirleyen ana değişkenler arasında yer alıyor.

Gümüş fiyatları bu nedenle jeopolitik risk ile makro veri takvimi arasında sıkışmış durumda. Hürmüz kaynaklı petrol riski enflasyon kanalını, ABD verileri ise faiz beklentisi kanalını etkiliyor.