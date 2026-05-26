Gümüş fiyatlarında kritik eşik! Sert dalgalanma uyarısı yapıldı
Küresel piyasalarda gümüş fiyatları kritik teknik seviyelerde sıkıştı. Uzmanlara göre arz açığının büyümeye devam etmesi uzun vadede gümüşü desteklerken, yüksek faiz ortamı kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Piyasalar şimdi olası kırılma hareketine odaklandı.
Küresel emtia piyasalarında yatırımcıların yakından takip ettiği gümüş fiyatları, son günlerde dalgalı seyir izliyor. Ons gümüş yaklaşık 76 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışırken, piyasalarda hem teknik hem de makroekonomik baskılar dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre güçlü sanayi talebi ve küresel arz açığı gümüşü desteklemeye devam etse de sıkı para politikaları kısa vadeli yükselişleri sınırlıyor.
The Silver Institute tarafından her yıl yayımlanan kapsamlı raporuna göre küresel gümüş piyasasında üst üste altıncı kez yıllık arz açığı oluşması bekleniyor. Rapora göre bu yıl piyasadaki arz açığının 46,3 milyon ons seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.
Ayrıca 2021 yılından bu yana dünya genelindeki fiziksel gümüş stoklarında toplam 762 milyon onsun üzerinde düşüş yaşandığı ifade ediliyor. Uzmanlar, fiziksel arzın daralmasının uzun vadede fiyatları destekleyen en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekiyor.
Gümüş piyasasında en önemli baskı unsurlarından biri ise küresel merkez bankalarının sıkı para politikası oldu. Özellikle ABD’de açıklanan yüksek enflasyon verileri sonrası faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, yatırımcıların risk iştahını etkiledi. Gerçek faiz oranlarındaki yükselişin, faiz getirisi olmayan altın ve gümüş gibi değerli metalleri kısa vadede baskıladığı belirtiliyor.
Uzmanlara göre gümüş için en güçlü uzun vadeli desteklerden biri sanayi talebi olmaya devam ediyor. Özellikle; güneş paneli üretimi, yapay zeka veri merkezleri, elektronik sektörleri yeşil enerji yatırımları gümüş kullanımını hızla artırıyor. Piyasalar, enerji dönüşümü sürecinin önümüzdeki yıllarda gümüş talebini daha da büyütebileceğini değerlendiriyor.
Analizde gümüş fiyatlarının yükselen kanal içerisinde hareket ettiği ancak güçlü satış baskısıyla karşılaştığı belirtiliyor. Özellikle 77 dolar üzerindeki direnç bölgesinin aşılmakta zorlandığı ifade edilirken, yatırımcıların 76 dolar seviyesini kritik destek olarak takip ettiği kaydedildi. Uzmanlara göre bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısı hızlanabilir.
Piyasalarda önümüzdeki günlerde açıklanacak küresel PMI verileri ve ekonomik göstergelerin gümüş fiyatlarında sert hareketlere neden olabileceği belirtiliyor. Analistler, yatırımcıların özellikle kısa vadeli işlemlerde stop seviyelerine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.
Kısa vadeli baskılara rağmen büyük finans kuruluşlarının 2026 yılı için gümüş konusunda iyimser beklentilerini koruduğu belirtiliyor. Bazı küresel bankaların ortalama gümüş fiyatı beklentisini 81 dolar seviyesine kadar çıkardığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre piyasadaki spekülatif hareketlerin azalması halinde orta vadede daha güçlü ve kalıcı yükselişler görülebilir.
Analistler, gümüş piyasasının şu anda iki güçlü dinamik arasında sıkıştığını belirtiyor. Bir tarafta güçlü sanayi talebi ve arz açığı fiyatları yukarı taşırken, diğer tarafta yüksek faiz ve küresel likidite baskısı yükselişleri sınırlıyor.
Bu nedenle önümüzdeki dönemde gümüş piyasasında sert fiyat hareketlerinin devam edebileceği değerlendiriliyor.