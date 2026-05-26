Kısa vadeli baskılara rağmen büyük finans kuruluşlarının 2026 yılı için gümüş konusunda iyimser beklentilerini koruduğu belirtiliyor. Bazı küresel bankaların ortalama gümüş fiyatı beklentisini 81 dolar seviyesine kadar çıkardığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre piyasadaki spekülatif hareketlerin azalması halinde orta vadede daha güçlü ve kalıcı yükselişler görülebilir.