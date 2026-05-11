Gümüş fiyatlarında yeni zirve sinyali: Gözler kritik seviyede
Küresel piyasalarda gümüş fiyatları yatay seyrini korurken, analistler değerli metalde yükseliş potansiyelinin devam ettiğini değerlendiriyor. Spot gümüş 80 dolar seviyesinin üzerinde tutunurken, piyasada üst üste altıncı arz açığı yılına girilmesi beklentisi dikkat çekiyor. Güneş enerjisi, elektrikli araçlar, 5G ve yapay zeka teknolojilerinden gelen güçlü sanayi talebi fiyatları desteklerken, teknik göstergeler de yukarı yönlü hareketin sürebileceğine işaret ediyor. Piyasalarda gözler şimdi 82,14 dolar seviyesine çevrildi.
Spot gümüş/dolar paritesi, 11 Mayıs 2026 itibarıyla ons başına yaklaşık 80,24 dolardan işlem görürken, gün içinde yüzde 0,58 gerilemesine rağmen güçlü görünümünü korudu.
Piyasalarda, ABD ile İran arasında bir aydan uzun süredir devam eden ateşkesin ve Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin kısmen yeniden başlamasının, jeopolitik risk baskısını azalttığı değerlendiriliyor.
Bu gelişmeyle birlikte yatırımcıların odağının yeniden sanayi kaynaklı talebe yöneldiği belirtiliyor.
Arz açığı altıncı yılına giriyor
Silver Institute verilerine göre 2026'nın, gümüş piyasasında üst üste altıncı arz açığı yılı olması bekleniyor.
Bu yıl piyasada yaklaşık 46,3 milyon onsluk arz açığı oluşacağı tahmin edilirken, yer üstü gümüş stoklarının 2021'den bu yana 762 milyon onsun üzerinde azaldığı ifade ediliyor.
Analistler, özellikle güneş paneli üretimi, elektronik, 5G altyapısı, elektrikli araçlar ve yapay zeka donanımları gibi alanlarda güçlü sanayi talebinin devam ettiğine dikkat çekiyor.
Çin'in de fiziki gümüş ithalatını yüksek seviyelerde sürdürmesinin piyasayı destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldığı belirtiliyor.
"İki dünyanın en iyisi" değerlendirmesi
Uzmanlar, gümüşün hem sanayi metali hem de yatırım aracı olarak öne çıkmasının fiyatlar üzerinde destekleyici etkisini sürdürdüğünü ifade ediyor.
Enerji dönüşümünün hız kazanmasıyla birlikte, güneş enerjisi ve enerji altyapısı yatırımlarında kullanılan gümüşe yönelik fiziki talebin güçlü kaldığı vurgulanıyor.
Bu durumun, yatırım amaçlı alımlarda zaman zaman yavaşlama görülse bile piyasadaki genel talebi canlı tuttuğu değerlendiriliyor.
Analistler, 2026 boyunca arz sıkıntısı ve yeşil enerji yatırımlarının etkisiyle gümüş fiyatlarında yükseliş potansiyelinin korunabileceğini öngörüyor.
Teknik görünümde yükseliş sinyali
Teknik analiz tarafında ise spot gümüş fiyatlarının 79,91 dolar seviyesindeki Fibonacci düzeltme desteğinden güç aldığı belirtiliyor.
Fiyatların mayıs ayı başındaki 72,67 dolar seviyelerinden başlayan yükselişin ardından konsolidasyon sürecine girdiği ifade ediliyor.
Analistler, yükselen dip ve tepelerle desteklenen mevcut görünümün "bullish flag" olarak bilinen yükseliş devam formasyonuna işaret ettiğini kaydediyor.
Kısa vadeli hareketli ortalamaların da yukarı yönlü trendi desteklediği belirtilirken, 78,52 ile 79,91 dolar bandının önemli bir destek bölgesi oluşturduğu ifade ediliyor.
RSI göstergesinin ise 54 ile 60 aralığında dengeli seyretmesi aşırı alım bölgesine ulaşmadan önce fiyatların yükseliş için alanı bulunduğuna işaret ettiği aktarılıyor.
Piyasalarda 82,14 dolar seviyesinin önemli direnç noktası olarak izlendiği, bu seviyenin aşılması halinde fiyatların 83,71 dolara doğru yeni bir yükseliş hareketi başlatabileceği değerlendiriliyor.
Zarar kes seviyesi ise 79,91 doların altı olarak gösterildi.