Gümüş için 100 dolar senaryosu! BofA'dan dikkat çeken tahmin...
Küresel piyasalarda gümüş fiyatları yeniden yükseliş sinyali verirken, Bank of America yıl sonu için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Bankaya göre ons gümüş kısa vadede 100 dolara ulaşabilir. Ancak uzmanlar, bu yükselişin kalıcı olmayacağı konusunda yatırımcıları uyardı.
Küresel emtia piyasalarında gümüş fiyatları dalgalı seyrini sürdürürken, yatırım bankası Bank of America’dan dikkat çekici bir analiz geldi.
Bankanın metal araştırmaları ekibinin yayımladığı son rapora göre, ons gümüş fiyatı 2026 yılının son çeyreğinde 100 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Ancak banka, bu rallinin uzun süre devam etmeyeceğini düşünüyor.
Bank of America Emtia Araştırmaları Başkanı Michael Widmer liderliğindeki analistler, özellikle altın fiyatlarında yaşanabilecek yeni yükselişlerin gümüşü de yukarı taşıyabileceğini belirtti.
Buna rağmen uzmanlar, sanayi tarafındaki talebin zayıflamaya başlamasının gümüş için önemli bir risk oluşturduğunu vurguladı.
Raporda, yüksek gümüş fiyatlarının sanayi şirketlerini alternatif arayışına ittiği ifade edildi. Özellikle güneş enerjisi sektöründe üreticilerin daha az gümüş kullanmaya başladığı ve bazı alanlarda daha ucuz metallere yönelimin arttığı kaydedildi.
Analistler, Çin’de güneş paneli üretiminin yatay seyretmesi ve bu yıl küresel güneş enerjisi kurulumlarında düşüş ihtimalinin de talebi baskıladığını belirtti. Bankaya göre farklı sektörlerden gelen ek talep, bu kaybı telafi edecek büyüklüğe ulaşamıyor.
Bank of America, son yıllarda devam eden arz açığının da küçülmeye başlayabileceğini düşünüyor. Rapora göre, sanayi kullanımının azalması nedeniyle gümüş piyasasındaki arz açığı bu yıl yüzde 90 oranında daralabilir.
Uzmanlar, 2027’nin ikinci çeyreğinde ons gümüş fiyatının yeniden 75 dolar seviyelerine gerileyebileceğini öngörüyor. Ayrıca küçük çaplı yatırımcı satışlarının bile piyasayı yeniden arz fazlasına taşıyabileceği ifade edildi.
Raporda jeopolitik gelişmelere de dikkat çekildi. İran’daki savaşın enerji güvenliği endişelerini artırdığı ve yeşil enerji yatırımlarına olan ilgiyi desteklediği belirtildi. Bu durumun gümüş talebini canlı tuttuğu ifade edildi.
Öte yandan ABD, Kanada ve Meksika arasında yeniden gündeme gelen ticaret müzakerelerinin piyasada belirsizlik yarattığı kaydedildi.
Kanada ve Meksika’nın ABD’nin en büyük gümüş tedarikçileri olması nedeniyle olası tarifelerin fiyatlarda sert hareketlere yol açabileceği vurgulandı.