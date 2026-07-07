Gümüş kritik desteğin altına geriledi
Gümüş fiyatında beklentiler, gümüşün 61 dolar altını test etmesiyle zayıfladı. Hürmüz Boğazı gerilimi, 60,40 dolar desteği ve 63,33 dolar direnci kısa vadeli görünümde öne çıktı
Gümüş, salı günü 61,00 doların altını test ederek geçen haftaki kazanımlarının bir bölümünü geri verdi. Gümüş fiyatında beklentiler, Washington ile Tahran arasındaki söylem gerilimi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik riski nedeniyle zayıfladı.
Gümüşün ons fiyatı, pazartesi günü 63,30 dolar bölgesinde karşılaştığı satışın ardından aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Kaynak metne göre fiyat, haber yazımı sırasında 61,00 doların altındaki seviyeleri test etti. Teknik değerlendirme bölümünde ise fiyatın 61,16 dolar düzeyinde bulunduğu aktarıldı.
Piyasa, ABD ile İran arasında hızlı bir anlaşma ihtimaline daha temkinli yaklaşıyor. Fed’in ilave faiz artışlarına gitme ihtimalinin zayıflaması değerli metalleri destekleyen bir unsur olarak öne çıksa da jeopolitik riskler salı günkü fiyatlamada daha baskın kaldı.
Washington ve Tahran hattı piyasayı temkinli tuttu
ABD ve İran arasında yükselen sözlü gerilim, hafta başında risk iştahını sınırladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, tehditlerin sürmesi halinde nihai anlaşma görüşmelerinin başlamayacağını söyledi.
Trump ise ABD’nin İran konusunda ya anlaşmaya varacağını ya da işi tamamlayacağını ifade etti. Piyasa, bu açıklamaları hızlı diplomatik çözüm ihtimali açısından olumsuz okudu.
Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankerine saldırı düzenlendiğine ilişkin haberler de fiyatlamayı etkiledi. Enerji geçiş hattındaki güvenlik riski, yatırımcıların Fed kaynaklı olumlu beklentileri ikinci plana atmasına neden oldu.
Gümüş fiyatında beklentiler, daha yumuşak Fed patikasından normal koşullarda destek bulabilir. Ancak salı günü jeopolitik başlıklar, bu desteğin etkisini sınırladı.
Teknik görünüm yeniden zayıfladı
Teknik göstergeler, gümüşte kısa vadeli görünümün yeniden aşağı döndüğünü gösteriyor. Gümüş fiyatında beklentiler, pazartesi günü 63,30 dolar bölgesinden gelen satış sonrası daha kırılgan hale geldi.
Dört saatlik grafikte RSI 14 göstergesi 50 orta çizgisine yaklaştı. Bu görünüm, alım ivmesinin önceki günlere göre zayıfladığına işaret ediyor.
MACD göstergesi sıfır çizgisinin altına indi. Negatif bölgeye geçiş, yükseliş baskısının azaldığını ve satıcıların yeniden ağırlık kazandığını gösteriyor.
Seans içi dip bölgesi olan 60,30 dolar civarı baskı altında bulunuyor. 60,40 dolar seans dibinin altına yaşanacak net bir sarkma, aşağı yönlü baskıyı artırabilir.
Destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor
60,40 doların aşağı kırılması halinde piyasa 2026 dip bölgesine odaklanacak. Teknik görünümde 55,70 dolar ile 56,70 dolar aralığı, geçen hafta satıcıları durduran ana destek bölgesi olarak öne çıkıyor.
Gümüş fiyatında beklentiler, 60,40 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde kısa vadeli denge arayışını koruyabilir. Ancak 60,30 dolar çevresindeki baskı, görünümün hassas kaldığını gösteriyor.
Yukarı yönde ilk direnç pazartesi günkü zirveye yakın 63,33 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu eşiği aşması halinde 22 Haziran zirvesi olan 67,15 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir.
67,15 doların üzerindeki olası hareket, haziran ortasındaki 71,50 dolar bölgesini bir sonraki teknik hedef haline getirebilir. Kaynak metin, 63,33 dolar üzerindeki olası toparlanmayı düşük olasılıklı senaryo olarak değerlendirdi.
Fed beklentisi jeopolitik riskin gerisinde kaldı
Fed’in yeni faiz artışlarına gitme olasılığının azalması, değerli metaller için destekleyici bir çerçeve sunuyor. Daha düşük faiz beklentisi, faiz getirisi olmayan varlıkların göreli cazibesini artırabiliyor.
Salı günkü fiyatlama ise jeopolitik riskin bu desteği gölgede bıraktığını gösterdi. Gümüş fiyatında beklentiler, ABD-İran hattındaki haber akışı nedeniyle para politikasından çok güvenlik başlığına duyarlı hareket etti.
Piyasa, Hürmüz Boğazı çevresindeki tanker haberlerini enerji arzı ve bölgesel tansiyon açısından izliyor. Petrol taşımacılığına ilişkin risklerin artması, genel risk algısını bozarak gümüşte yön arayışını karmaşıklaştırıyor.
Kısa vadede 60,40 dolar desteği ile 63,33 dolar direnci fiyatlamanın ana eşikleri olacak. Gümüşün bu bandın dışına çıkması, yön arayışı açısından daha net sinyal verebilir.