Fed beklentisi jeopolitik riskin gerisinde kaldı





Fed’in yeni faiz artışlarına gitme olasılığının azalması, değerli metaller için destekleyici bir çerçeve sunuyor. Daha düşük faiz beklentisi, faiz getirisi olmayan varlıkların göreli cazibesini artırabiliyor.

Salı günkü fiyatlama ise jeopolitik riskin bu desteği gölgede bıraktığını gösterdi. Gümüş fiyatında beklentiler, ABD-İran hattındaki haber akışı nedeniyle para politikasından çok güvenlik başlığına duyarlı hareket etti.