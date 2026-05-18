Gümüş piyasasında alarm zilleri! Üç günlük düşüş serisi durdurulamıyor
Küresel piyasalarda artan enflasyon baskısı, yükselen tahvil faizleri ve Hindistan'ın gümüş ithalatına yönelik aldığı kısıtlama kararları, gümüş fiyatlarında satış baskısını artırdı. Ons gümüş üç günlük düşüş serisini sürdürerek 75 doların altına gerilerken, yatırımcıların Fed'in faiz indirim beklentilerini azaltması da değerli metal üzerinde baskı oluşturdu. UBS'in gümüş talebi tahminini aşağı yönlü revize etmesi ve küresel arz-talep dengesine ilişkin uyarılar da piyasadaki zayıf görünümü destekledi.
Ons gümüş, üç günlük düşüş serisini sürdürerek 75 dolar seviyesinin altına geriledi.
Analistler, Orta Doğu kaynaklı enerji fiyat şoklarının küresel enflasyonist baskıları artırmasının, merkez bankalarının daha sıkı para politikası uygulayacağı beklentisini güçlendirdiğini belirtiyor.
Bu gelişmelerin yanı sıra güçlü ABD doları ve yükselen tahvil getirilerinin de değerli metaller üzerinde baskı yarattığı ifade ediliyor.
Ons ve gram gümüşte son durum
Yeni güne 75,84 dolar seviyesinden başlayan ons gümüş, günün en düşük seviyesi olarak 73,89 doları, en yüksek seviyesi olarak ise 76,91 doları test etti.
Değerli metal şu sıralarda 75,35 dolar civarında işlem görüyor.
İç piyasada güne 110,9 liradan giriş yapan gram gümüş ise gün içinde en düşük 108,1 lira, en yüksek ise 112,5 lira seviyelerini gördü.
Gram gümüş şu dakikalarda 110,15 liradan alıcı buluyor.
Hindistan'dan ithalat kısıtlaması
Hindistan hükümetinin cari açığı azaltmak ve rupi üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla gümüş ithalatını büyük ölçüde sınırlandırdığı belirtildi.
Kararın, Hindistan iç piyasasında arz sıkışıklığı yaratırken küresel piyasalarda ise talep görünümünü zayıflattığı ifade edildi.
Analistler, Hindistan'ın alımlarını kısmasının fiziki gümüş piyasasında kısa vadeli dengeleri değiştirebileceğini değerlendiriyor.
Fed beklentileri fiyatları baskılıyor
ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri de piyasaların faiz beklentilerini değiştirdi.
Yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimi ihtimalini büyük ölçüde fiyatlamaktan çıktığı belirtilirken, yıl sonuna kadar ek faiz artırımı ihtimaline yönelik beklentilerin güçlendiği kaydedildi.
CME FedWatch verilerine göre piyasaların aralık ayında faiz artırımı ihtimaline verdiği olasılık geçen hafta yüzde 14 seviyesindeyken yüzde 48'e yükseldi.
ABD dolarındaki güçlenmenin de dolar bazlı emtialar üzerinde baskı yarattığı belirtiliyor.
ABD ile İran arasında devam eden gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler de piyasaların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.
UBS talep tahminini düşürdü
İsviçre merkezli yatırım bankası UBS de gümüş piyasasına ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
Banka stratejistleri, zayıf sanayi talebi ve artan madencilik arzını gerekçe göstererek yatırım talebi tahminini 400 milyon onstan 300 milyon onsa çekti.
UBS ayrıca küresel gümüş açığı beklentisinin de 300 milyon ons seviyesinden 60-70 milyon ons aralığına gerileyebileceğini öngördü.
Uzmanlar, arz-talep dengesindeki değişimin orta vadede fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini değerlendiriyor.