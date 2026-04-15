Gümüş sıkıştı: Kritik eşik yaklaşıyor

Gümüş fiyatları 74–76 dolar aralığında sıkıştı. Jeopolitik gelişmeler ve makro veriler yönü belirleyecek.

Remziye Karakuş
Küresel piyasalarda artan belirsizlik, gümüş fiyatlarını dar bir bantta tutuyor. Yatırımcılar, kritik destek ve direnç seviyeleri arasında yön arayışını sürdürüyor.

Gümüş fiyatları 15 Nisan itibarıyla 73,50-75,50 dolar aralığında işlem görüyor. Son günlerde fiyatlar 74-76 dolar bandında sıkışmış durumda. Bu durum, piyasada kararsızlığın arttığını gösteriyor.

13-14 Nisan’da fiyatlar sert şekilde geriledi. Gümüş 72,61 dolara kadar düştü. Güçlenen dolar ve enflasyon endişeleri satışları tetikledi.

ABD-İran görüşmelerinin tıkanması piyasayı sarstı. İran limanlarına yönelik hamleler risk algısını artırdı. Ancak yeniden müzakere ihtimali tansiyonu düşürdü.

Dolar endeksindeki dalgalanma piyasayı etkiliyor. Faiz indirimi beklentileri gümüş üzerinde baskı kuruyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş ise enflasyon tarafında rahatlama sağladı.

Gümüşte arz açığı 6 yıldır devam ediyor. 2026’da 67 milyon ons açık bekleniyor. Güneş enerjisi ve elektrikli araç talebi fiyatları destekliyor.

Gümüş 72,10-75,50 aralığında konsolide oluyor. Fiyat 74 dolar civarında destek buluyor. Yukarı yönlü trend çizgisi korunuyor.

Direnç noktaları 75,50 ve 76,80 dolar. Destek seviyeleri ise 74 ve 72 dolar. Bu seviyeler kırılmadan net yön oluşmayacak. 74 dolar üzerinde kalıcılık önemli. 75,50 seviyesinin aşılması yükselişi hızlandırabilir.

 Bu durumda 78,80 dolar hedefi gündeme gelebilir. 72 doların altına sarkma zayıflık sinyali verir. Bu senaryoda 67,80 dolar seviyeleri konuşulabilir. Kısa vadede volatilite yüksek kalacak.

