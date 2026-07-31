Gümüş yatırımcısı dikkat: Kritik eşik için geri sayım başladı
Gümüş, kısa süreliğine 59 doların üzerine çıktıktan sonra kazançlarının bir bölümünü geri vererek ons başına 58,60 dolar civarında dengelendi. Teknik grafiklerde görülen boğa bayrağı ve yükselen üçgen formasyonları, 60 dolar beklentisini güçlendirdi. Analistler, yeni yükseliş için 59 dolar üzerinde kalıcılık aranacağını belirtirken sanayi talebi ve zayıf dolar fiyatları destekliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları, kısa süreliğine ons başına 59 doların üzerine çıkmasının ardından kazançlarının bir bölümünü geri vererek 58,60 dolar civarında dengelendi. Değerli metaldeki toparlanmanın sürmesiyle teknik analistler, 60 dolar seviyesini yukarı yönlü temel hedef olarak izliyor.
Fiyatların kritik seviyeye yaklaşmasında teknik görünümdeki iyileşmenin yanı sıra değişen makroekonomik koşullar da etkili oluyor.
60 dolar kritik direnç olarak izleniyor
Teknik grafiklerde boğa bayrağı veya yükselen üçgen formasyonunun belirdiği belirtiliyor. Genellikle yükseliş hareketinin habercisi olarak değerlendirilen bu formasyonlar, gümüşte yukarı yönlü beklentileri destekliyor.
Analistlere göre 59 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, fiyatların psikolojik ve teknik direnç noktası olan 60 doları test etmesinin önünü açabilir.
Sanayi talebi fiyatları destekliyor
Gümüşteki toparlanmanın temelinde güneş enerjisi ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü sanayi talebi bulunuyor.
Değerli metalin aynı zamanda parasal bir varlık olarak görülmesi de yatırımcı talebini artırıyor. Enflasyon ve para birimlerindeki değer kaybına karşı korunmak isteyen yatırımcıların gümüşe yönelmesi, fiyatları destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.
Dolar ve Fed kararları belirleyici olacak
Gümüşün yükseliş hızında ABD dolarının seyri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarının etkili olması bekleniyor. Doların zayıflaması, değerli metalin 60 dolar hedefine yönelmesini hızlandırabilir.
Buna karşılık merkez bankalarının politika değişiklikleri ve jeopolitik gelişmeler, piyasadaki görünümü kısa sürede değiştirebilir.
Yüksek oynaklık sürüyor
Gümüşün hem sanayi metali hem de parasal varlık niteliği taşıması uzun vadeli talebi desteklerken fiyatlardaki yüksek oynaklık risk oluşturuyor.
Analistler, 60 dolar hedefinin gerçekleşebilmesi için 59 doların üzerinde kalıcı bir hareket görülmesi ve talebin gücünü koruması gerektiğini belirtiyor.