Gümüş yatırımcısı dikkat! Satış baskısı bu seviyede artabilir
Gümüş, 2026'da üst üste altıncı kez arz açığı vermesi beklenen küresel piyasaya rağmen kritik destek seviyelerini kırarak 55 dolar sınırına geriledi. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve Fed'i daha sıkı para politikasına yöneltebileceği endişesi satışları artırdı. Hindistan'daki arz sıkışıklığı ve yatırım talebindeki toparlanma uzun vadeli görünümü desteklerken, teknik analizde gözler 54,48 dolardaki kritik seviyeye çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları, küresel piyasanın 2026'da üst üste altıncı kez arz açığı vermesinin beklenmesine rağmen kritik teknik seviyelerin altına geriledi. Uzun vadeli arz görünümü metal için destekleyici kalırken, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon ve faiz beklentilerini yeniden güçlendirmesi kısa vadede satış baskısını artırdı.
Gümüş, önemli destek noktalarından biri olan 56,85 doların altına inmesinin ardından ons başına 55 dolar seviyesine yaklaştı. Piyasalarda fiziki arzın daralması, yatırım amaçlı külçe ve madeni para talebinin toparlanması ve Hindistan'daki arz sıkışıklığı izlenirken, yatırımcıların odağı şimdilik makroekonomik gelişmelere çevrildi.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş gümüşü baskıladı
Normal koşullarda artan jeopolitik gerilimlerin güvenli liman talebi üzerinden değerli metalleri desteklemesi bekleniyor. Ancak ABD ile İran arasındaki çatışmaların Brent petrolü 84 doların üzerine, Batı Teksas türü ham petrolü ise 80 dolara yaklaştırması gümüş açısından farklı bir tablo oluşturdu.
Her iki petrol göstergesinin haftalık bazda yüzde 11'in üzerinde yükselişe yönelmesi, taşımacılık ve üretim maliyetlerinin artacağı, bunun da tüketici fiyatlarına yansıyacağı endişesini güçlendirdi.
Enflasyon ilk aşamada değerli metalleri destekleyebilse de Fed'in buna daha sıkı para politikasıyla karşılık vereceği beklentisi gümüş üzerinde baskı yaratıyor. Faizlerin ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi, getiri sağlamayan değerli metallere kıyasla faiz getirili varlıkları daha cazip hale getiriyor.
Bu görünümün etkisiyle gümüş, jeopolitik tansiyonun yükselmesine rağmen 16 Temmuz'da yüzde 3,6 değer kaybetti.
Düşük enflasyon verileri kalıcı rahatlama sağlamadı
ABD'de tüketici enflasyonunun mayıstaki yüzde 4,2 seviyesinden haziranda yüzde 3,5'e gerilemesi ve çekirdek fiyatların aylık bazda değişmemesi, hafta başında gümüşe destek verdi. Üretici fiyatlarının beklentilerin aksine yüzde 0,3 azalması da doların önceki kazançlarının bir bölümünü geri vermesine yol açtı.
Fed'in kısa sürede faiz artıracağına yönelik beklentilerin azalmasıyla gümüş, 14 Temmuz'da yaklaşık 58,79 dolara yükseldi. Ancak petrol fiyatlarındaki yeni artış, enflasyondaki yavaşlamanın temmuz ve ağustos aylarında sürüp sürmeyeceğine ilişkin soru işaretleri yarattı.
Piyasalarda bir tarafta fiyat baskılarının kontrol altına alınabileceği görüşü, diğer tarafta ise enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi bulunuyor. Bu nedenle gümüşün tahvil getirileri, dolar ve Fed yetkililerinin açıklamalarına karşı hassas kalması bekleniyor.
Arz açığı uzun vadeli desteğini koruyor
Silver Institute verilerine göre gümüş talebinin 2026'da da yeni arzı aşması bekleniyor. Böylece küresel piyasa üst üste altıncı yıl arz açığıyla karşı karşıya kalacak.
Gümüş üretiminin önemli bölümü bakır, çinko, kurşun ve altın madenciliğinin yan ürünü olarak gerçekleştiriliyor. Bu nedenle gümüş fiyatı yükselse dahi diğer metallerin üretimini artırmak ekonomik değilse arzın kısa sürede genişletilmesi zorlaşıyor.
Art arda gelen açıklar zaman içinde stokları azaltarak fiyatlarda ani yükseliş ihtimalini güçlendirebilir. Ancak mevcut stokların açığı bir süre karşılayabilmesi nedeniyle arz sıkışıklığının fiyatlara hemen yansıması garanti edilmiyor.
Sanayi talebinde düşüş bekleniyor
Fiziki külçe ve madeni paralara yönelik yatırım talebinin 2026'da yaklaşık yüzde 18 artacağı tahmin edilirken sanayi kullanımının yüzde 3 azalarak 640 milyon onsa gerilemesi bekleniyor. Elektronik, otomotiv, elektrikli ekipman ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki yavaşlama, gümüş talebinin önemli bir bölümünü baskılıyor.
Güneş enerjisinde maliyet baskısı
Güneş paneli üretimi yılda yaklaşık 196 milyon ons gümüş tüketerek küresel talebin yüzde 17'sini oluşturuyor. Ancak yüksek fiyatlar nedeniyle üreticiler daha ince iletken çizgiler, gümüş-bakır karışımları ve daha az gümüş kullanan hücre tasarımları üzerinde çalışıyor. Gümüşün tamamen ikame edilmesi kısa vadede zor görünse de kullanım miktarındaki düşüş gelecekteki talep artışını sınırlayabilir.
Hindistan'da fiziki arz daraldı
Hindistan'ın ithalat kısıtlamaları ve artırılan vergiler, ülkedeki gümüş arzını azalttı. Yatırımcılar, kuyumcular, elektronik şirketleri ve güneş paneli üreticilerinin mevcut stoklar için rekabet etmesiyle primler son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Hindistan'ın dünyanın en büyük gümüş tüketicilerinden biri olması, kıtlığın sürmesi halinde küresel fiyatları destekleyebilir. Buna karşılık yüksek spot fiyatlar ve ithalat maliyetleri, alımların ertelenmesine ya da siparişlerin azaltılmasına yol açabilir.
Teknik görünümde satıcılar öne çıktı
Gümüş, uzun vadeli simetrik üçgen formasyonunun alt sınırını ve 56,85 dolardaki yatay desteği kırmasının ardından 55,30 doların altında işlem görüyor.
Fiyatın 57,14 dolardaki 50 periyotluk üstel hareketli ortalama ile 59,83 dolardaki 200 periyotluk üstel hareketli ortalamanın altında kalması, kısa ve orta vadeli momentumun düşüş yönünde olduğuna işaret ediyor.
Aşağı yönlü hareketlerde 54,48 dolar ilk önemli destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında güçlü bir kapanış yapılması halinde 53,30 dolar gündeme gelebilir.
Yukarı yönlü toparlanmada ise daha önce destek olan 56,85 doların direnç olarak çalışması bekleniyor. Teknik görünümün iyileşmesi için fiyatın önce bu seviyeyi, ardından 57,14 doları aşması gerekiyor.
Göreceli güç endeksinin yaklaşık 35'e gerilemesi, gümüşün aşırı satım bölgesine yaklaştığını gösteriyor. Bu durum tepki yükselişi ihtimalini artırsa da tek başına kalıcı bir trend dönüşü anlamına gelmiyor.
Uzun vadeli görünüm güçlü, kısa vadeli baskı sürüyor
Gümüş piyasasındaki arz açığı, fiziki yatırım talebindeki toparlanma ve Hindistan'daki sıkışıklık uzun vadeli görünümü destekliyor. Ancak yükselen petrol fiyatları, güçlü tahvil getirileri, faiz artışı endişeleri ve sanayi talebindeki yavaşlama kısa vadede fiyatların önündeki başlıca engeller olarak sıralanıyor.
Gümüşte kalıcı bir yükseliş için petrol fiyatlarının gerilemesi, tahvil getirilerinin düşmesi, doların zayıflaması ve yatırımcı fonlarının yeniden değerli metallere yönelmesi gerekebilir. Şimdilik arz açığı, fiyatları hemen yukarı taşıyan bir gelişmeden çok uzun vadeli bir destek unsuru olarak öne çıkıyor.