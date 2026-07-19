Gümüş yatırımcısı dikkat! Satış baskısı bu seviyede artabilir

Aşağı yönlü hareketlerde 54,48 dolar ilk önemli destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında güçlü bir kapanış yapılması halinde 53,30 dolar gündeme gelebilir.

Yukarı yönlü toparlanmada ise daha önce destek olan 56,85 doların direnç olarak çalışması bekleniyor. Teknik görünümün iyileşmesi için fiyatın önce bu seviyeyi, ardından 57,14 doları aşması gerekiyor.