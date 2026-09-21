Gümüş yatırımcısı dikkat: Yükseliş için kritik seviye
Gümüş fiyatları haftaya 66,35 dolar civarında yatay seyirle başlarken, teknik göstergeler kısa vadede pozitif görünümün korunduğuna işaret etti. Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve Orta Doğu'daki gelişmeler yakından izlenirken, analistler gümüşte aşağı ve yukarı yönlü hareketlerde kritik seviyelere dikkat çekiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptı.
Asya işlemlerinde 66,35 dolar civarında hareket eden gümüş, dar bir fiyat aralığında seyrederken yatırımcıların odağında Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler bulunuyor.
ABD ile İran arasında diplomatik temas ihtimalinin güçlenirken petrol fiyatları pazartesi günü Asya işlemlerinde düşüşünü sürdürdü.
Daha düşük petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini hafifletmesi ve yüksek faiz beklentilerini zayıflatması, faiz getirisi bulunmayan gümüş açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Fed cephesinde ise yatırımcılar para politikasının seyrine ilişkin yeni mesajları takip ediyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, hafta sonu yaptığı açıklamada, "ABD ekonomisinin tüm sektörlerinde enflasyon çok yüksek" dedi.
Kashkari, fiyat baskısında petrolün yanı sıra güçlü ekonomik büyümenin de etkili olduğunu belirtti.
Gümüşte kritik seviyeler
Teknik göstergeler, gümüşte kısa vadeli görünümün sınırlı şekilde pozitif kaldığına işaret ediyor. 66,35 dolar civarında işlem gören gümüş, 65,22 dolar seviyesindeki 20 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyor.
Gümüşün 65,22 doların üzerinde kalması kısa vadeli yükseliş görünümünü desteklerken, RSI göstergesinin 54 civarında bulunması da yukarı yönlü hareket için hâlâ alan olduğuna işaret ediyor.
Aşağı yönlü hareketlerde 65,22 dolar ilk önemli destek seviyesi olarak takip ediliyor.
Bu seviyenin altında günlük kapanış yapılması halinde satış baskısının artması ve daha derin bir düzeltme yaşanması gündeme gelebilir.
Yükselişin güç kazanması halinde ise gözler 28 Ağustos'ta görülen 71,12 dolara çevrilecek.