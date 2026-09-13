Gümüş yatırımcısı Fed'e kilitlendi: Masada 3 ayrı fiyat var

Peki bankaların ve kurumların gümüş fiyatı tahmini nasıl?

Citi kısa vadede gümüşün 75 dolara yükseleceğini öngörürken, 6-12 ay vadeli tahmininde de ise 90 dolara işaret ediyor.

Commerzbank'ın bu yıl sonu için ise tahmini 67 dolar seviyesi.

UBS de bu yıl için 70 dolar hedef belirlerken gümüş Mart 2027'de 75 dolar, Eylül 2027'de ise 80 dolara yükseleceğini öngörüyor.