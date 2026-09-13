Gümüş yatırımcısı Fed'e kilitlendi: Masada 3 ayrı fiyat var
Gümüş yatırımcısı bu hafta açıklanacak Fed kararına kilitlenirken, gümüş fiyatlarında ise 3 farklı senaryo gündeme geldi. Analistler faiz artışı, faizlerin sabit bırakılması ve sert satış dalgası temelinde gümüşte izlenecek 3 kritik seviyeyi açıkladı. Bankaların ve kurumların yıl sonu ve 2027 gümüş tahmini de bu değerlendirmelerle örtüştü.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüşte 7 ayın en hızlı yükselişi
Ağustos ayında yüzde 15,4 artarak 66,5 dolara çıkan ve 7 ayın en hızlı yükselişini kaydeden gümüş, tahvil faizleri ve dolara talebin artmasının ardından bu hafta yüzde 2,6 düşüş kaydetti. Ons gümüş 64,49 dolara gerilerken, gram gümüş de 100, 67 TL seviyesinde kaldı.
Gümüş yatırımcısı ise şimdi Fed'in bu hafta açıklanacak faiz kararına odaklandı. Fed'in faiz kararının gümüşte sert fiyat hareketlerine neden olması beklenirken kritik seviyeler açıklandı.
İki temel senaryo öne çıkıyor
Fed'in faiz artırması durumunda gümüşün 60 dolar seviyesine kadar gerileyeceği öngörülürken, Fed'in faizleri değiştirmemesi durumunda ise yönün hızla tersine dönebileceği belirtiliyor.
Bu senaryoda gümüşün 70 doların üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
En kötü senaryoda gümüş 50 dolar
Gümüş açısından asıl risk ise petrol ve tahvil piyasasında bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon korkusunu büyütmesi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5'in üzerine çıkması halinde küresel piyasalarda geniş çaplı satış yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Böyle bir ortamda gümüşün de satışlardan etkilenerek ekim ayında 50 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor.
Bu noktada gümüş açısından önümüzdeki dönemde üç seviye öne çıkıyor: Fed faiz artırırsa 60 dolar,
faizleri sabit tutarsa 70 doların üzeri,
geniş çaplı piyasa satışında ise 50 dolar.
Peki bankaların ve kurumların gümüş fiyatı tahmini nasıl?
Citi kısa vadede gümüşün 75 dolara yükseleceğini öngörürken, 6-12 ay vadeli tahmininde de ise 90 dolara işaret ediyor.
Commerzbank'ın bu yıl sonu için ise tahmini 67 dolar seviyesi.
UBS de bu yıl için 70 dolar hedef belirlerken gümüş Mart 2027'de 75 dolar, Eylül 2027'de ise 80 dolara yükseleceğini öngörüyor.
JPMorgan'ın yıl sonu hedefi 63 dolar,
HSBC'nin yılın son çeyreği için tahmini ise 70 dolar,
Bank of America ise altının yükselişine bağlı olarak gümüşte yıl sonu için beklentisini 100 dolar açıkladı.