Gümüş yeniden atağa kalktı: Kritik direnç kapıda
Gümüş fiyatları, 2026'nın başındaki rekor seviyelerin ardından yaşanan sert düzeltme sürecinde yeniden toparlanma sinyali verdi. XAG/USD 59 dolar civarında işlem görürken vadeli fiyatlar 60 dolara yaklaştı. ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların Hürmüz Boğazı'na ilişkin arz endişelerini azaltması, enerji maliyetlerinin gerilemesi ve agresif faiz artışı beklentilerinin zayıflaması gümüşü destekledi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları, 2026'nın başında ulaştığı çok yıllık zirvelerin ardından yaşanan sert ve dalgalı düzeltme sürecinde dengelenme işaretleri gösterdi. XAG/USD paritesi, ons başına 59 dolar civarında işlem görürken vadeli işlemler 60 dolar seviyesine yaklaştı.
Piyasadaki hareketlilikte ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yanı sıra enerji fiyatları, enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin öngörüler belirleyici oldu.
Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler azaldı
ABD ile İran arasındaki askerî operasyonların durması ve tarafların diplomatik görüşmelere yönelmesi, ham petrol piyasasındaki oynaklığın gerilemesini sağladı. Görüşmeler, Hürmüz Boğazı'nda enerji arzının kesintiye uğrayabileceğine yönelik kaygıları da önemli ölçüde hafifletti.
Daha önce petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş manşet enflasyonu yukarı taşırken enerji maliyetlerindeki son düşüş, büyük ekonomilerde kısa vadeli enflasyon beklentilerinin gerilemesine yardımcı oldu.
Dolar ve tahvil getirilerindeki düşüş gümüşü destekledi
Beklentilere paralel açıklanan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi de enflasyon risklerinin azaldığına ilişkin beklentileri güçlendirdi. Bunun ardından para piyasalarında merkez bankalarının kısa vadede agresif faiz artırımlarına gideceği yönündeki tahminler zayıfladı.
Para politikasındaki şahin görünümün yumuşaması, ABD Dolar Endeksi'nin yükselişini sınırlandırırken reel ABD tahvil getirilerini aşağı çekti. Doların değer kaybetmesi ve getirilerin dengelenmesi, dolar üzerinden fiyatlanan ve faiz getirisi bulunmayan gümüş gibi kıymetli metallere destek sağladı.
Güneş paneli ve elektrikli araç talebi öne çıkıyor
Kısa vadeli makroekonomik gelişmeler fiyatlarda dalgalanma yaratmayı sürdürse de gümüşe yönelik orta ve uzun vadeli talep güçlü kalıyor. Özellikle güneş paneli üretimi ile elektrikli araçların güç elektroniği sistemlerinde kullanılan gümüşe yönelik talep, fiziki piyasadaki arz açığını büyütüyor.
Teknik görünümde 56 dolar seviyesi kısa vadeli destek olarak izleniyor. Gümüşte ilk direnç 62 dolarda bulunurken ana yükseliş eğiliminin yeniden güç kazanabilmesi için 74,80 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor.
Fed'in toplantı sıklığı gündemde
Fed Başkanı Kevin Warsh, para politikası yetkililerinin altı haftada bir toplanmaya daha ne kadar devam etmesi gerektiği konusunda ikna olmadığını belirtti. Yılda sekiz toplantı gerçekleştiren Fed'in takviminde yapılabilecek bir değişikliğin, para politikası karar alma süreci açısından benzeri görülmemiş bir adım olabileceği değerlendiriliyor.
Fed'de geçen çarşamba günü faizlerin sabit bırakılmasına yönelik oylamada 9'a karşı 3'lük sonuç çıkması da para politikasına ilişkin tartışmaları artırdı. Toplantı düzeninde veya politika yaklaşımında yaşanabilecek değişikliklerin diğer riskli varlıkların görünümünü de etkileyebileceği belirtiliyor.
Yatırımcılar, Warsh'ın ileriye dönük yönlendirmeyi sınırlandırmaya yönelik yaklaşımına itiraz ediyor. Buna karşın enflasyonu kontrol altına almak amacıyla merkez bankasının daha etkin adımlar atmasını isteyenlerin sayısı artıyor. Bazı yetkililer, yakın gelecekte daha sert politika tedbirlerinin gerekebileceğini kabul ediyor.
Yüksek faiz görünümü altını baskıladı
Altın fiyatları, ABD ile İran'ın savaşın eşiğine geldiği beş ay öncesine kıyasla yüzde 1,3 geriledi. Enerji maliyetlerinin enflasyonu desteklemesi ve merkez bankalarını faizleri yapay biçimde yüksek seviyelerde tutmaya yöneltmesi, altının performansı açısından olumsuz bir unsur olarak öne çıktı.