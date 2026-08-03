Gümüş yeniden atağa kalktı: Kritik direnç kapıda

Fed'in toplantı sıklığı gündemde

Fed Başkanı Kevin Warsh, para politikası yetkililerinin altı haftada bir toplanmaya daha ne kadar devam etmesi gerektiği konusunda ikna olmadığını belirtti. Yılda sekiz toplantı gerçekleştiren Fed'in takviminde yapılabilecek bir değişikliğin, para politikası karar alma süreci açısından benzeri görülmemiş bir adım olabileceği değerlendiriliyor.